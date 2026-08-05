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Мировые продажи премиум смартфонов достигли 29%

Мировые продажи премиум смартфонов достигли 29% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Мировые продажи премиум смартфонов достигли 29%

Доля премиальных смартфонов в мировых продажах в первом полугодии поднялась до рекордных 29%, Apple уверенно лидирует, обгоняя южнокорейского конкурента... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:48+0300

2026-08-05T15:48+0300

2026-08-05T15:54+0300

технологии

китай

apple

samsung

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Доля премиальных смартфонов в мировых продажах в первом полугодии поднялась до рекордных 29%, Apple уверенно лидирует, обгоняя южнокорейского конкурента Samsung, говорится в исследовании Handset Model Sales Tracker компании Counterpoint Research. "Мировой рынок смартфонов премиум-класса (средняя оптовая цена 600 долларов и выше) продемонстрировал устойчивость в первом полугодии 2026 года... их доля в общем объеме мировых продаж смартфонов достигла рекордного уровня в 29% по сравнению с 25% в первом полугодии 2025 года и 20% в первом полугодии 2022 года", - говорится в релизе Counterpoint Research. В то же время объем продаж смартфонов премиум-категории вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также указывается в материалах. Рост доли исследовательская компания связывает в первую очередь с удорожанием чипов памяти, которое более значительно повлияло на сегменты низкого и среднего ценового уровня. "Производители премиум-сегмента смогли лучше компенсировать эти затраты за счет более высокой рентабельности и сокращения рекламных акций, что помогло поддержать спрос, несмотря на сложные рыночные условия", - указывается в сообщении Counterpoint Research. Вместе с тем в период с первого полугодия 2022 года до первого полугодия текущего года рост доли обусловлен общей тенденцией в сторону сегмента премиум, поскольку потребители переходят на смартфоны высокого ценового уровня, сказано в релизе. Ожидается, что эта тенденция сохранится благодаря более выгодным условиям закупок компонентов, стабильному спросу и финансированию, сообщает компания. Лидерство удерживает за собой американская корпорация Apple: на ее смартфоны пришлось 65% продаж всего премиум-сегмента по сравнению с 63% в первом полугодии прошлого года и 74% в первом полугодии 2022 года. Продажи Apple выросли в январе-июне текущего года на 9% к прошлому году за счет сильных показателей серии iPhone 17, особенно базовой модели, а вот снижение доли за четыре года связывается с усилением конкуренции в Китае, говорится в релизе. Второе место уверенно занимает Samsung с 19% продаж в премиум-сегменте в первом полугодии, также 19% годом ранее и 17% в первой половине 2022 года, а также ростом продаж в минувшем полугодии на 3%. Размер доли сохранился, несмотря на более поздний запуск серии Galaxy S26, сообщает Counterpoint Research. На остальные компании в премиум-сегменте суммарно пришлось 16% в январе-июне текущего года, 18% - прошлого года и 9% в первой половине 2022 года, следует из релиза. При этом компания Oppo показала самый сильный рост продаж в сегменте за период - на 69%, в основном за счет серии Find X9, а Vivo - на 20% на успехе серии X300.

китай

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технологии, китай, apple, samsung