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FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома - 05.08.2026, ПРАЙМ
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FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома
FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома - 05.08.2026, ПРАЙМ
FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома
Производство Британией ракет, медицинских препаратов и другой стратегически важной продукции может оказаться под угрозой из-за упадка химической промышленности, | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T14:15+0300
2026-08-05T14:32+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
лондон
великобритания
китай
financial times
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ЛОНДОН, 5 авг - ПРАЙМ. Производство Британией ракет, медицинских препаратов и другой стратегически важной продукции может оказаться под угрозой из-за упадка химической промышленности, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона. "Передовая химическая промышленность Великобритании переживает стремительный упадок, что потенциально может иметь серьезные последствия для способности страны производить ракеты, лекарства и другие стратегически важные продукты", - говорится в статье. Как напоминает газета, до недавнего времени Британия могла успешно составить конкуренцию на мировом рынке специальных химикатов, которые имеют ключевое значение для производства в аэрокосмической, фармацевтической и автомобильной отраслях, а также в сфере электроники. Однако в период с 2020 по 2025 год темпы закрытия химических предприятий в Великобритании выросли в два раза, пишет Financial Times. Наиболее сильно оказался затронут сектор высококачественной химпродукции, которая поставляется технологически передовым отраслям. Причиной стали высокие затраты на электроэнергию, ослабление внутренних цепочек поставок, устаревание заводов и конкуренция с Китаем, уточняет издание. По данным Имперского колледжа Лондона, вклад этого сектора в британскую экономику упал за пять лет на 70%, а объемы производства снизились почти на 40%. Отмечается, что закрытие заводов приводит к усилению зависимости от иностранных поставщиков, что ставит под угрозу стратегическую военную автономию Британии.
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мировая экономика, промышленность, лондон, великобритания, китай, financial times
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, Financial Times
14:15 05.08.2026 (обновлено: 14:32 05.08.2026)
 
FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома

FT: производство Британией ракет и лекарств может оказаться под угрозой

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 5 авг - ПРАЙМ. Производство Британией ракет, медицинских препаратов и другой стратегически важной продукции может оказаться под угрозой из-за упадка химической промышленности, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона.
"Передовая химическая промышленность Великобритании переживает стремительный упадок, что потенциально может иметь серьезные последствия для способности страны производить ракеты, лекарства и другие стратегически важные продукты", - говорится в статье.
Как напоминает газета, до недавнего времени Британия могла успешно составить конкуренцию на мировом рынке специальных химикатов, которые имеют ключевое значение для производства в аэрокосмической, фармацевтической и автомобильной отраслях, а также в сфере электроники.
Однако в период с 2020 по 2025 год темпы закрытия химических предприятий в Великобритании выросли в два раза, пишет Financial Times. Наиболее сильно оказался затронут сектор высококачественной химпродукции, которая поставляется технологически передовым отраслям. Причиной стали высокие затраты на электроэнергию, ослабление внутренних цепочек поставок, устаревание заводов и конкуренция с Китаем, уточняет издание.
По данным Имперского колледжа Лондона, вклад этого сектора в британскую экономику упал за пять лет на 70%, а объемы производства снизились почти на 40%. Отмечается, что закрытие заводов приводит к усилению зависимости от иностранных поставщиков, что ставит под угрозу стратегическую военную автономию Британии.
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ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯКИТАЙFinancial Times
 
 
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