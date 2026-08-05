FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома
FT: производство Британией ракет и лекарств может оказаться под угрозой
© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
ЛОНДОН, 5 авг - ПРАЙМ. Производство Британией ракет, медицинских препаратов и другой стратегически важной продукции может оказаться под угрозой из-за упадка химической промышленности, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона.
"Передовая химическая промышленность Великобритании переживает стремительный упадок, что потенциально может иметь серьезные последствия для способности страны производить ракеты, лекарства и другие стратегически важные продукты", - говорится в статье.
Как напоминает газета, до недавнего времени Британия могла успешно составить конкуренцию на мировом рынке специальных химикатов, которые имеют ключевое значение для производства в аэрокосмической, фармацевтической и автомобильной отраслях, а также в сфере электроники.
Однако в период с 2020 по 2025 год темпы закрытия химических предприятий в Великобритании выросли в два раза, пишет Financial Times. Наиболее сильно оказался затронут сектор высококачественной химпродукции, которая поставляется технологически передовым отраслям. Причиной стали высокие затраты на электроэнергию, ослабление внутренних цепочек поставок, устаревание заводов и конкуренция с Китаем, уточняет издание.
По данным Имперского колледжа Лондона, вклад этого сектора в британскую экономику упал за пять лет на 70%, а объемы производства снизились почти на 40%. Отмечается, что закрытие заводов приводит к усилению зависимости от иностранных поставщиков, что ставит под угрозу стратегическую военную автономию Британии.