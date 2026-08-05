https://1prime.ru/20260805/proizvodstvo-872048542.html

FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома

FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома - 05.08.2026, ПРАЙМ

FT: Британия рискует остаться без ракет и лекарств из-за кризиса химпрома

Производство Британией ракет, медицинских препаратов и другой стратегически важной продукции может оказаться под угрозой из-за упадка химической промышленности, | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T14:15+0300

2026-08-05T14:15+0300

2026-08-05T14:32+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

лондон

великобритания

китай

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867769075_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68b92bf14c5d7d6ebee25e5b083d4c89.jpg

ЛОНДОН, 5 авг - ПРАЙМ. Производство Британией ракет, медицинских препаратов и другой стратегически важной продукции может оказаться под угрозой из-за упадка химической промышленности, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона. "Передовая химическая промышленность Великобритании переживает стремительный упадок, что потенциально может иметь серьезные последствия для способности страны производить ракеты, лекарства и другие стратегически важные продукты", - говорится в статье. Как напоминает газета, до недавнего времени Британия могла успешно составить конкуренцию на мировом рынке специальных химикатов, которые имеют ключевое значение для производства в аэрокосмической, фармацевтической и автомобильной отраслях, а также в сфере электроники. Однако в период с 2020 по 2025 год темпы закрытия химических предприятий в Великобритании выросли в два раза, пишет Financial Times. Наиболее сильно оказался затронут сектор высококачественной химпродукции, которая поставляется технологически передовым отраслям. Причиной стали высокие затраты на электроэнергию, ослабление внутренних цепочек поставок, устаревание заводов и конкуренция с Китаем, уточняет издание. По данным Имперского колледжа Лондона, вклад этого сектора в британскую экономику упал за пять лет на 70%, а объемы производства снизились почти на 40%. Отмечается, что закрытие заводов приводит к усилению зависимости от иностранных поставщиков, что ставит под угрозу стратегическую военную автономию Британии.

https://1prime.ru/20260803/britaniya-871951037.html

лондон

великобритания

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, промышленность, лондон, великобритания, китай, financial times