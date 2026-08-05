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США лишились собственного производства высокочистого алюминия - 05.08.2026, ПРАЙМ
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США лишились собственного производства высокочистого алюминия
США лишились собственного производства высокочистого алюминия - 05.08.2026, ПРАЙМ
США лишились собственного производства высокочистого алюминия
США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия, необходимого для выпуска истребителей и бронетехники, после закрытия единственного... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:39+0300
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия, необходимого для выпуска истребителей и бронетехники, после закрытия единственного крупного предприятия в 2022 году, передает в среду агентство Bloomberg. "Война с Ираном обнажила ключевую слабость оборонно-промышленной базы США: Америка фактически больше не производит высокочистый алюминий. Единственный крупный производитель в стране закрылся в 2022 году из-за стремительного роста цен на энергоносители, оставив правительство в зависимости от иностранных поставщиков", - говорится в публикации. По данным источников агентства, около 90% импорта высокочистого алюминия Штаты получают из ОАЭ. Однако атаки беспилотников на заводы в Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива привели к нарушению поставок и росту цен на сырье до четырехлетнего максимума. Как отмечает Bloomberg, единственный крупный профильный завод в Кентукки продали под строительство дата-центра, а логистический кризис ударил по стране в критический момент, когда Пентагону потребовалось срочно восполнить истощенные военные запасы. В июне 2025 года США повысили пошлины на импортный алюминий до 50%. В конце июля текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о льготах для инвесторов. Иностранные компании смогут ввозить металл по сниженной вдвое ставке при условии строительства новых заводов в США.
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промышленность, сша, иран, оаэ, дональд трамп, bloomberg, мировая экономика
Промышленность, Экономика, США, ИРАН, ОАЭ, Дональд Трамп, Bloomberg, Мировая экономика
15:39 05.08.2026 (обновлено: 15:44 05.08.2026)
 
США лишились собственного производства высокочистого алюминия

Bloomberg: США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия

© РИА Новости . Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Игорь Наймушин
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия, необходимого для выпуска истребителей и бронетехники, после закрытия единственного крупного предприятия в 2022 году, передает в среду агентство Bloomberg.
"Война с Ираном обнажила ключевую слабость оборонно-промышленной базы США: Америка фактически больше не производит высокочистый алюминий. Единственный крупный производитель в стране закрылся в 2022 году из-за стремительного роста цен на энергоносители, оставив правительство в зависимости от иностранных поставщиков", - говорится в публикации.
По данным источников агентства, около 90% импорта высокочистого алюминия Штаты получают из ОАЭ. Однако атаки беспилотников на заводы в Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива привели к нарушению поставок и росту цен на сырье до четырехлетнего максимума.
Как отмечает Bloomberg, единственный крупный профильный завод в Кентукки продали под строительство дата-центра, а логистический кризис ударил по стране в критический момент, когда Пентагону потребовалось срочно восполнить истощенные военные запасы.
В июне 2025 года США повысили пошлины на импортный алюминий до 50%. В конце июля текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о льготах для инвесторов. Иностранные компании смогут ввозить металл по сниженной вдвое ставке при условии строительства новых заводов в США.
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