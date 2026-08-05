https://1prime.ru/20260805/proizvodstvo-872051948.html
США лишились собственного производства высокочистого алюминия
США лишились собственного производства высокочистого алюминия - 05.08.2026, ПРАЙМ
США лишились собственного производства высокочистого алюминия
США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия, необходимого для выпуска истребителей и бронетехники, после закрытия единственного... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:39+0300
2026-08-05T15:39+0300
2026-08-05T15:44+0300
промышленность
экономика
сша
иран
оаэ
дональд трамп
bloomberg
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866186903_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_1e3263388a28e1cc8c1d697330aa68c0.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия, необходимого для выпуска истребителей и бронетехники, после закрытия единственного крупного предприятия в 2022 году, передает в среду агентство Bloomberg. "Война с Ираном обнажила ключевую слабость оборонно-промышленной базы США: Америка фактически больше не производит высокочистый алюминий. Единственный крупный производитель в стране закрылся в 2022 году из-за стремительного роста цен на энергоносители, оставив правительство в зависимости от иностранных поставщиков", - говорится в публикации. По данным источников агентства, около 90% импорта высокочистого алюминия Штаты получают из ОАЭ. Однако атаки беспилотников на заводы в Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива привели к нарушению поставок и росту цен на сырье до четырехлетнего максимума. Как отмечает Bloomberg, единственный крупный профильный завод в Кентукки продали под строительство дата-центра, а логистический кризис ударил по стране в критический момент, когда Пентагону потребовалось срочно восполнить истощенные военные запасы. В июне 2025 года США повысили пошлины на импортный алюминий до 50%. В конце июля текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о льготах для инвесторов. Иностранные компании смогут ввозить металл по сниженной вдвое ставке при условии строительства новых заводов в США.
https://1prime.ru/20260805/kitay-872040284.html
сша
иран
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866186903_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_692406e2f702e604c939e3db7a82b3fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, сша, иран, оаэ, дональд трамп, bloomberg, мировая экономика
Промышленность, Экономика, США, ИРАН, ОАЭ, Дональд Трамп, Bloomberg, Мировая экономика
США лишились собственного производства высокочистого алюминия
Bloomberg: США практически лишились собственного производства высокочистого алюминия