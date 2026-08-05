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Просрочка по ипотеке на новостройки в России выросла за полгода на 15%

Просрочка по ипотеке на новостройки в России выросла за полгода на 15% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Просрочка по ипотеке на новостройки в России выросла за полгода на 15%

Объем просроченной задолженности по ипотеке на новостройки вырос за первое полугодие 2026 года на 15% - до 21,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:01+0300

2026-08-05T17:01+0300

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недвижимость

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотеке на новостройки вырос за первое полугодие 2026 года на 15% - до 21,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении коллекторского агентства "Долговой консультант". "По итогам первого полугодия 2026 года накопленный объем неплатежей по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ, ипотека на покупку строящегося жилья) в целом по России достиг 21,5 миллиарда рублей, увеличившись за шесть месяцев на 2,7 миллиарда рублей", - отмечается в нем. Объем ипотечного портфеля на рынке первичного жилья на 1 июля составил почти 4,3 триллиона рублей, снизившись на 8% за полгода. Доля неплатежей по ипотеке на покупку новостроек выросла с 0,4 до 0,5%, что эквивалентно росту на 25%, говорится в сообщении. "Доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле менее чем в 1% некритична, но тревогу вызывают темпы ее прироста. Среди неплательщиков на стройке становится все больше тех, кто оформил льготную ипотеку. И их проблемы постепенно по мере сдачи построенного жилья переходят уже в классический портфель ипотеки на вторичном рынке, где ситуация с каждым месяцем становится все хуже", - указывается в нем. Среди регионов по объему просроченной задолженности по ипотеке на новостройки лидируют регионы с массовым строительством: Краснодарский край (4,2 миллиарда рублей), Москва (2,36 миллиарда) и Московская область (1,49 миллиарда).

краснодарский край

москва

московская область

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недвижимость, бизнес, финансы, краснодарский край, москва, московская область