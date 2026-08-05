Биткоин готов к ралли и копит "бычьи" силы

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сегодня в первой половине дня биткоин торговался на уровне 64130 долларов, к вечеру цена главной криптовалюты растет к 64400 долларов, упираясь в верхнюю границу торгового диапазона 62275–65410 долларов. Судьба ближайшего ралли теперь полностью зависит от внешних триггеров: дипломатических новостей по Ближнему Востоку и данных по занятости США.BTC остается в канале и выше поддержки 61300 долларов, при этом сверху контрольной точкой является уровень 64572 долларов, пробой которого будет сигнализировать о наращивании длинных позиций с целями в районе 66700 долларов. При росте до 65745 долларов ценовая модель изменится и станет больше похожей на "бычью", что значительно усилит позицию покупателей, но непредсказуемость политической риторики может снова загнать доверчивых инвесторов в ловушку, поэтому зона 61300–61800 долларов остается критически важной для защиты позиций.Пятничный отчет NFP станет той самой лакмусовой бумажкой, которая либо подтвердит сценарий мягкой посадки и даст зеленый свет рисковым активам, либо вернет всех к жесткой реальности дорогих денег. Сейчас мы наблюдаем классический пример того, как макроэкономическая эйфория временно маскирует внутренние проблемы сектора, но этот эффект имеет срок годности ровно до выхода важных статистических данных.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сегодня в первой половине дня биткоин торговался на уровне 64130 долларов, к вечеру цена главной криптовалюты растет к 64400 долларов, упираясь в верхнюю границу торгового диапазона 62275–65410 долларов. Судьба ближайшего ралли теперь полностью зависит от внешних триггеров: дипломатических новостей по Ближнему Востоку и данных по занятости США.
BTC остается в канале и выше поддержки 61300 долларов, при этом сверху контрольной точкой является уровень 64572 долларов, пробой которого будет сигнализировать о наращивании длинных позиций с целями в районе 66700 долларов. При росте до 65745 долларов ценовая модель изменится и станет больше похожей на "бычью", что значительно усилит позицию покупателей, но непредсказуемость политической риторики может снова загнать доверчивых инвесторов в ловушку, поэтому зона 61300–61800 долларов остается критически важной для защиты позиций.
Пятничный отчет NFP станет той самой лакмусовой бумажкой, которая либо подтвердит сценарий мягкой посадки и даст зеленый свет рисковым активам, либо вернет всех к жесткой реальности дорогих денег. Сейчас мы наблюдаем классический пример того, как макроэкономическая эйфория временно маскирует внутренние проблемы сектора, но этот эффект имеет срок годности ровно до выхода важных статистических данных.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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