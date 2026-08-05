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В частном секторе США выросло количество рабочих мест
В частном секторе США выросло количество рабочих мест - 05.08.2026, ПРАЙМ
В частном секторе США выросло количество рабочих мест
Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 44 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:57+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 44 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 70 тысяч. Динамика июня была пересмотрена, теперь рост оценивается в 95 тысяч, а не в 98 тысяч. В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в июле увеличилось на 23 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек - на 8 тысяч, в крупных компаниях - на 13 тысяч. В секторе услуг число рабочих мест выросло на 47 тысяч, в секторе производства товаров - снизилось на 3 тысячи. В частных строительных компаниях страны показатель увеличился на 1 тысячу, в промышленном секторе - на 2 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов - сократился на 6 тысяч.
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мировая экономика, сша
В частном секторе США выросло количество рабочих мест
ADP: число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 44 тысячи
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 44 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 70 тысяч.
Динамика июня была пересмотрена, теперь рост оценивается в 95 тысяч, а не в 98 тысяч.
В сфере малого бизнеса США
количество рабочих мест в июле увеличилось на 23 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек - на 8 тысяч, в крупных компаниях - на 13 тысяч.
В секторе услуг число рабочих мест выросло на 47 тысяч, в секторе производства товаров - снизилось на 3 тысячи. В частных строительных компаниях страны показатель увеличился на 1 тысячу, в промышленном секторе - на 2 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов - сократился на 6 тысяч.