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В частном секторе США выросло количество рабочих мест

В частном секторе США выросло количество рабочих мест - 05.08.2026, ПРАЙМ

В частном секторе США выросло количество рабочих мест

Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 44 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:57+0300

2026-08-05T15:57+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 44 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 70 тысяч. Динамика июня была пересмотрена, теперь рост оценивается в 95 тысяч, а не в 98 тысяч. В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в июле увеличилось на 23 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек - на 8 тысяч, в крупных компаниях - на 13 тысяч. В секторе услуг число рабочих мест выросло на 47 тысяч, в секторе производства товаров - снизилось на 3 тысячи. В частных строительных компаниях страны показатель увеличился на 1 тысячу, в промышленном секторе - на 2 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов - сократился на 6 тысяч.

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мировая экономика, сша