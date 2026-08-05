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В Запорожской области рассказали о работе по восстановлению энергоснабжения - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Запорожской области рассказали о работе по восстановлению энергоснабжения
В Запорожской области рассказали о работе по восстановлению энергоснабжения - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области рассказали о работе по восстановлению энергоснабжения
Масштабные восстановительные работы в энергетике Запорожской области продолжаются, часть населенных пунктов удалось запитать, сообщил губернатор Евгений... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:02+0300
2026-08-05T09:12+0300
энергетика
экономика
запорожская область
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Масштабные восстановительные работы в энергетике Запорожской области продолжаются, часть населенных пунктов удалось запитать, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее он сообщил об отключениях электроэнергии в большей части региона из-за повреждения атаками ВСУ крупных объектов энергетики. "В круглосуточном режиме аварийные бригады энергетиков ведут масштабные работы. Удалось запитать часть населенных пунктов региона. Работы идут поэтапно, по мере готовности сетей. Однако значительное число абонентов все еще остается без электроэнергии. Наибольшие трудности связаны с серьезными повреждениями на узлах связи и распределительных пунктах - объем восстановительных работ колоссальный", - написал Балицкий в канале в "Макс". Делается все возможное, чтобы восстановить подачу энергии в кратчайшие сроки, работы продолжаются непрерывно, отметил он.
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запорожская область, всу
Энергетика, Экономика, Запорожская область, ВСУ
09:02 05.08.2026 (обновлено: 09:12 05.08.2026)
 
В Запорожской области рассказали о работе по восстановлению энергоснабжения

Балицкий сообщил о масштабных восстановительных работах в энергетике Запорожской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Масштабные восстановительные работы в энергетике Запорожской области продолжаются, часть населенных пунктов удалось запитать, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее он сообщил об отключениях электроэнергии в большей части региона из-за повреждения атаками ВСУ крупных объектов энергетики.
"В круглосуточном режиме аварийные бригады энергетиков ведут масштабные работы. Удалось запитать часть населенных пунктов региона. Работы идут поэтапно, по мере готовности сетей. Однако значительное число абонентов все еще остается без электроэнергии. Наибольшие трудности связаны с серьезными повреждениями на узлах связи и распределительных пунктах - объем восстановительных работ колоссальный", - написал Балицкий в канале в "Макс".
Делается все возможное, чтобы восстановить подачу энергии в кратчайшие сроки, работы продолжаются непрерывно, отметил он.
 
ЭнергетикаЭкономикаЗапорожская областьВСУ
 
 
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