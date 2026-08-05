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В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений
В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений - 05.08.2026, ПРАЙМ
В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений
Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) из техногенных отвалов с помощью растений, накапливающих полезные элементы,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:31+0300
2026-08-05T08:31+0300
промышленность
московская область
мифи
редкоземельные элементы
наука
общество
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) из техногенных отвалов с помощью растений, накапливающих полезные элементы, сообщила газета "Известия". "Ученые разработали методику добычи редкоземельных элементов с помощью растений. Технология предполагает извлечение ценных компонентов из техногенных отвалов. В частности, ее уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса и обогащения лопарита. Специалисты планируют получать до двух урожаев за сезон и отобрали культуры, адаптированные к российским условиям. Опытные посадки начнутся уже в следующем году", - передает газета. Отмечается, что растения-гипераккумуляторы высаживают на техногенных отвалах, где они в процессе жизнедеятельности сами извлекают полезные элементы из почвы и накапливают в своей биомассе. По словам начальника лаборатории металлургических процессов института "Гиредмет" Виталия Санина, в науке этот процесс получил название фитомайнинг. Он отметил, что в отличие от традиционных способов, новая технология требует минимальных капитальных затрат. Ученый добавил, что для экспериментов исследователи отобрали белую горчицу, подсолнечник, кукурузу, лен, гречиху, папоротник, борщевик и ряд других растений, так как они быстро растут и устойчивы к российскому климату. Согласно сделанным оценкам, при оптимальных условиях с одного гектара можно извлекать до 630 кг разных РЗМ за один урожай, а климат средней полосы позволяет получать до двух урожаев в год. Технологию уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса в Подмосковье и Саратовской области, а также на хвостохранилищах обогащения лопаритовых руд с Ловозерского ГОКа в Мурманской области. Производственный комплекс в Соликамске планируют построить в 2028–2029 годах. Однако завкафедрой биологии Обнинского института атомной энергетики НИЯУ "МИФИ" Людмила Комарова заявила газете, что коммерческому внедрению фитомайнинга препятствует сложность подбора видов с нужными качествами, создания необходимых условий роста и экономически оправданных способов получения редкоземов из биомассы.
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промышленность, московская область, мифи, редкоземельные элементы, наука, общество
Промышленность, Московская область, МИФИ, редкоземельные элементы, Наука, Общество
08:31 05.08.2026
 
В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений

"Известия": в России создали технологию добычи редкоземельных металлов с помощью растений

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) из техногенных отвалов с помощью растений, накапливающих полезные элементы, сообщила газета "Известия".
"Ученые разработали методику добычи редкоземельных элементов с помощью растений. Технология предполагает извлечение ценных компонентов из техногенных отвалов. В частности, ее уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса и обогащения лопарита. Специалисты планируют получать до двух урожаев за сезон и отобрали культуры, адаптированные к российским условиям. Опытные посадки начнутся уже в следующем году", - передает газета.
Отмечается, что растения-гипераккумуляторы высаживают на техногенных отвалах, где они в процессе жизнедеятельности сами извлекают полезные элементы из почвы и накапливают в своей биомассе.
По словам начальника лаборатории металлургических процессов института "Гиредмет" Виталия Санина, в науке этот процесс получил название фитомайнинг. Он отметил, что в отличие от традиционных способов, новая технология требует минимальных капитальных затрат. Ученый добавил, что для экспериментов исследователи отобрали белую горчицу, подсолнечник, кукурузу, лен, гречиху, папоротник, борщевик и ряд других растений, так как они быстро растут и устойчивы к российскому климату.
Согласно сделанным оценкам, при оптимальных условиях с одного гектара можно извлекать до 630 кг разных РЗМ за один урожай, а климат средней полосы позволяет получать до двух урожаев в год.
Технологию уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса в Подмосковье и Саратовской области, а также на хвостохранилищах обогащения лопаритовых руд с Ловозерского ГОКа в Мурманской области. Производственный комплекс в Соликамске планируют построить в 2028–2029 годах.
Однако завкафедрой биологии Обнинского института атомной энергетики НИЯУ "МИФИ" Людмила Комарова заявила газете, что коммерческому внедрению фитомайнинга препятствует сложность подбора видов с нужными качествами, создания необходимых условий роста и экономически оправданных способов получения редкоземов из биомассы.
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