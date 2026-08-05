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АКРА понизило кредитный рейтинг "Евраза" - 05.08.2026, ПРАЙМ
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АКРА понизило кредитный рейтинг "Евраза"
АКРА понизило кредитный рейтинг "Евраза" - 05.08.2026, ПРАЙМ
АКРА понизило кредитный рейтинг "Евраза"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг компании ПАО "Евраз" до уровня "AА-(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T14:33+0300
2026-08-05T14:45+0300
экономика
финансы
акра
евраз
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг компании ПАО "Евраз" до уровня "AА-(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Евраз" до уровня АА-(RU), прогноз "стабильный", и выпусков облигаций ооо "ЕвразХолдинг Финанс" — до уровня AA-(RU)", - говорится в сообщении. Понижение кредитного рейтинга обусловлено снижением FFO (средств от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и налогов по результатам прошлого года и его ожидаемого снижения в текущем году. Также рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов снизилась до 15% по итогам прошлого года с 22% годом ранее. И по итогам текущего года в агентстве ожидают ее дальнейшего снижения - до 13%. Также, согласно релизу, оценка финансового профиля компании была снижена с очень высокой до высокой. "В 2022–2025 годах свободный денежный поток (FCF) компании был положительным. Агентство предполагает, что в течение прогнозного периода с 2026 по 2028 год FCF может стать умеренно отрицательным на фоне увеличения капитальных расходов за указанный период", - добавили в агентстве. Среди сильных сторон компании агентство выделяет лидирующую позицию предприятия на высококонцентрированном рынке стальной продукции, достаточно широкий продуктовый портфель, а также операционную диверсификацию. По оценкам АКРА, ликвидность "Евраза" находится на высоком уровне. Объем наличных средств на счетах и невыбранные лимиты по предоставленным кредитным линиям покрывают объем ожидаемых погашений в 2026–2027 годах. "Евраз" - один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку от добычи железной руды до выпуска высокотехнологичной стальной продукции. Кроме того, это крупнейший в стране производитель ванадия, используемого в производстве легированных марок стали.
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финансы, акра, евраз
Экономика, Финансы, АКРА, Евраз
14:33 05.08.2026 (обновлено: 14:45 05.08.2026)
 
АКРА понизило кредитный рейтинг "Евраза"

АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО "Евраз" до уровня "AA-(RU)"

© РИА Новости . Алексей Колчин | Перейти в медиабанкСтенд компании "Евраз"
Стенд компании Евраз - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Алексей Колчин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг компании ПАО "Евраз" до уровня "AА-(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА.
"АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Евраз" до уровня АА-(RU), прогноз "стабильный", и выпусков облигаций ооо "ЕвразХолдинг Финанс" — до уровня AA-(RU)", - говорится в сообщении.
Понижение кредитного рейтинга обусловлено снижением FFO (средств от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и налогов по результатам прошлого года и его ожидаемого снижения в текущем году. Также рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов снизилась до 15% по итогам прошлого года с 22% годом ранее. И по итогам текущего года в агентстве ожидают ее дальнейшего снижения - до 13%.
Также, согласно релизу, оценка финансового профиля компании была снижена с очень высокой до высокой.
"В 2022–2025 годах свободный денежный поток (FCF) компании был положительным. Агентство предполагает, что в течение прогнозного периода с 2026 по 2028 год FCF может стать умеренно отрицательным на фоне увеличения капитальных расходов за указанный период", - добавили в агентстве.
Среди сильных сторон компании агентство выделяет лидирующую позицию предприятия на высококонцентрированном рынке стальной продукции, достаточно широкий продуктовый портфель, а также операционную диверсификацию.
По оценкам АКРА, ликвидность "Евраза" находится на высоком уровне. Объем наличных средств на счетах и невыбранные лимиты по предоставленным кредитным линиям покрывают объем ожидаемых погашений в 2026–2027 годах.
"Евраз" - один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку от добычи железной руды до выпуска высокотехнологичной стальной продукции. Кроме того, это крупнейший в стране производитель ванадия, используемого в производстве легированных марок стали.
 
ЭкономикаФинансыАКРАЕвраз
 
 
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