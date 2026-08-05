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АКРА понизило кредитный рейтинг "Евраза"

АКРА понизило кредитный рейтинг "Евраза" - 05.08.2026, ПРАЙМ

АКРА понизило кредитный рейтинг "Евраза"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг компании ПАО "Евраз" до уровня "AА-(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T14:33+0300

2026-08-05T14:33+0300

2026-08-05T14:45+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг компании ПАО "Евраз" до уровня "AА-(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Евраз" до уровня АА-(RU), прогноз "стабильный", и выпусков облигаций ооо "ЕвразХолдинг Финанс" — до уровня AA-(RU)", - говорится в сообщении. Понижение кредитного рейтинга обусловлено снижением FFO (средств от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и налогов по результатам прошлого года и его ожидаемого снижения в текущем году. Также рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов снизилась до 15% по итогам прошлого года с 22% годом ранее. И по итогам текущего года в агентстве ожидают ее дальнейшего снижения - до 13%. Также, согласно релизу, оценка финансового профиля компании была снижена с очень высокой до высокой. "В 2022–2025 годах свободный денежный поток (FCF) компании был положительным. Агентство предполагает, что в течение прогнозного периода с 2026 по 2028 год FCF может стать умеренно отрицательным на фоне увеличения капитальных расходов за указанный период", - добавили в агентстве. Среди сильных сторон компании агентство выделяет лидирующую позицию предприятия на высококонцентрированном рынке стальной продукции, достаточно широкий продуктовый портфель, а также операционную диверсификацию. По оценкам АКРА, ликвидность "Евраза" находится на высоком уровне. Объем наличных средств на счетах и невыбранные лимиты по предоставленным кредитным линиям покрывают объем ожидаемых погашений в 2026–2027 годах. "Евраз" - один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку от добычи железной руды до выпуска высокотехнологичной стальной продукции. Кроме того, это крупнейший в стране производитель ванадия, используемого в производстве легированных марок стали.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, акра, евраз