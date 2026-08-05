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Росимущество выставило на продажу бывшие активы "Хортицы"

Росимущество выставило на продажу бывшие активы "Хортицы" - 05.08.2026, ПРАЙМ

Росимущество выставило на продажу бывшие активы "Хортицы"

Росимущество повторно выставило на продажу бывшие активы производителя водки "Хортица", начальная цена составляет 7,8 миллиарда рублей, пишет газета... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T21:18+0300

2026-08-05T21:18+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Росимущество повторно выставило на продажу бывшие активы производителя водки "Хортица", начальная цена составляет 7,8 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на данные государственной информационной системы "Торги". "Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы международного алкогольного холдинга Global Spirits... Начальная цена составляет 7,8 млрд руб", - пишет газета. Отмечается, что в состав имущественного комплекса входят доли в восьми юридических лицах, ранее осуществлявших розлив водки под брендами "Хортиця", "Морош", "Первак" и "Хлебный дар", а также коньяка "Шустов". Газета пишет, что это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявителей, а публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3,9 миллиарда рублей также не привлекло покупателей. "После февраля 2022 года Global Spirits отозвал лицензии на выпуск и продажу продукции в России. Вскоре предприятия холдинга перешли к Александру Беспалову, однако в 2024 году суд обратил эти активы в доход государства, и теперь их продает Росимущество", - добавляет "Коммерсант". Заявки на участие принимаются до 12 августа, а сам аукцион запланирован на 14 августа. Торги проведет АО "Российский аукционный дом".

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бизнес, россия, росимущество