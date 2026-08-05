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Минтранс: железнодорожные перевозки между Россией и Вьетнамом выросли на 5% - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Минтранс: железнодорожные перевозки между Россией и Вьетнамом выросли на 5%
Минтранс: железнодорожные перевозки между Россией и Вьетнамом выросли на 5% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс: железнодорожные перевозки между Россией и Вьетнамом выросли на 5%
Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Вьетнамом в январе-июне 2026 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:17+0300
2026-08-05T09:17+0300
бизнес
россия
экономика
вьетнам
рф
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Вьетнамом в январе-июне 2026 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. "Сохраняется положительная динамика перевозок грузов железнодорожным транспортом. Объем перевозок внешнеторговых грузов между Россией и Вьетнамом в 2025 году вырос на 38,5%. Перевозки за 6 месяцев 2026 года выросли на 5%", - привели данные в Минтрансе. Ведется активное трехстороннее сотрудничество в формате Россия – Китай – Вьетнам в сфере железнодорожных перевозок, отметили в министерстве. "С 2025 года российские и вьетнамские компании реализуют прямой железнодорожный сервис из Вьетнама в Россию через территории Китая и Монголии", - перечислили в Минтрансе проекты, в рамках которых сотрудничают страны. В Москве в начале августа состоялась встреча статс-секретаря – замминистра транспорта России Дмитрия Зверева с замминистра строительства Вьетнама Нгуеном Зань Хюи, сообщал Минтранс РФ. Министерство отмечало, что стороны обсудили практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, морского сообщения и подготовки кадров для транспортной отрасли.
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бизнес, россия, вьетнам, рф, китай
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ВЬЕТНАМ, РФ, КИТАЙ
09:17 05.08.2026
 
Минтранс: железнодорожные перевозки между Россией и Вьетнамом выросли на 5%

Минтранс: перевозки грузов между Россией и Вьетнамом в январе-июне выросли на 5%

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Вьетнамом в январе-июне 2026 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Сохраняется положительная динамика перевозок грузов железнодорожным транспортом. Объем перевозок внешнеторговых грузов между Россией и Вьетнамом в 2025 году вырос на 38,5%. Перевозки за 6 месяцев 2026 года выросли на 5%", - привели данные в Минтрансе.
Ведется активное трехстороннее сотрудничество в формате Россия – Китай – Вьетнам в сфере железнодорожных перевозок, отметили в министерстве.
"С 2025 года российские и вьетнамские компании реализуют прямой железнодорожный сервис из Вьетнама в Россию через территории Китая и Монголии", - перечислили в Минтрансе проекты, в рамках которых сотрудничают страны.
В Москве в начале августа состоялась встреча статс-секретаря – замминистра транспорта России Дмитрия Зверева с замминистра строительства Вьетнама Нгуеном Зань Хюи, сообщал Минтранс РФ.
Министерство отмечало, что стороны обсудили практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, морского сообщения и подготовки кадров для транспортной отрасли.
 
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