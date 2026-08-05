Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/rossija-872042739.html
Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%
Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%
Продажи новых грузовиков "Камаз" массой более 16 тонн в России в июле выросли на 19% в годовом выражении при снижении рынка в этом сегменте на 4%, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:01+0300
2026-08-05T12:02+0300
бизнес
россия
промышленность
камаз
dongfeng
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872042739.jpg?1785920578
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых грузовиков "Камаз" массой более 16 тонн в России в июле выросли на 19% в годовом выражении при снижении рынка в этом сегменте на 4%, следует из данных агентства "Автостат". В презентации агентства указывается, что за второй летний месяц в стране было реализовано 1 389 тяжелых "Камазов". Это позволило отечественному бренду стать самым продаваемым в сегменте MCV (грузовики массой свыше 16 тонн) и занять долю рынка в 40%. При этом весь российский рынок в этом сегменте составил в июле 3 498 машин, а ближайшие преследователи "Камаза" - Sitrak (371 грузовик ), МАЗ (304), Dongfeng (255) и FAW (217 машин).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, камаз, dongfeng
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Камаз, DONGFENG
12:01 05.08.2026 (обновлено: 12:02 05.08.2026)
 
Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%

"Автостат": продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых грузовиков "Камаз" массой более 16 тонн в России в июле выросли на 19% в годовом выражении при снижении рынка в этом сегменте на 4%, следует из данных агентства "Автостат".
В презентации агентства указывается, что за второй летний месяц в стране было реализовано 1 389 тяжелых "Камазов". Это позволило отечественному бренду стать самым продаваемым в сегменте MCV (грузовики массой свыше 16 тонн) и занять долю рынка в 40%.
При этом весь российский рынок в этом сегменте составил в июле 3 498 машин, а ближайшие преследователи "Камаза" - Sitrak (371 грузовик ), МАЗ (304), Dongfeng (255) и FAW (217 машин).
 
БизнесРОССИЯПромышленностьКамазDONGFENG
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала