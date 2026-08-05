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Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%
Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%
Продажи новых грузовиков "Камаз" массой более 16 тонн в России в июле выросли на 19% в годовом выражении при снижении рынка в этом сегменте на 4%, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:01+0300
2026-08-05T12:01+0300
2026-08-05T12:02+0300
бизнес
россия
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камаз
dongfeng
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых грузовиков "Камаз" массой более 16 тонн в России в июле выросли на 19% в годовом выражении при снижении рынка в этом сегменте на 4%, следует из данных агентства "Автостат". В презентации агентства указывается, что за второй летний месяц в стране было реализовано 1 389 тяжелых "Камазов". Это позволило отечественному бренду стать самым продаваемым в сегменте MCV (грузовики массой свыше 16 тонн) и занять долю рынка в 40%. При этом весь российский рынок в этом сегменте составил в июле 3 498 машин, а ближайшие преследователи "Камаза" - Sitrak (371 грузовик ), МАЗ (304), Dongfeng (255) и FAW (217 машин).
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бизнес, россия, промышленность, камаз, dongfeng
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Камаз, DONGFENG
Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%
"Автостат": продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых грузовиков "Камаз" массой более 16 тонн в России в июле выросли на 19% в годовом выражении при снижении рынка в этом сегменте на 4%, следует из данных агентства "Автостат".
В презентации агентства указывается, что за второй летний месяц в стране было реализовано 1 389 тяжелых "Камазов". Это позволило отечественному бренду стать самым продаваемым в сегменте MCV (грузовики массой свыше 16 тонн) и занять долю рынка в 40%.
При этом весь российский рынок в этом сегменте составил в июле 3 498 машин, а ближайшие преследователи "Камаза" - Sitrak (371 грузовик ), МАЗ (304), Dongfeng (255) и FAW (217 машин).