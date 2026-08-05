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Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%

Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Продажи новых грузовиков "Камаз" в России в июле выросли на 19%

Продажи новых грузовиков "Камаз" массой более 16 тонн в России в июле выросли на 19% в годовом выражении при снижении рынка в этом сегменте на 4%, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:01+0300

2026-08-05T12:01+0300

2026-08-05T12:02+0300

бизнес

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dongfeng

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых грузовиков "Камаз" массой более 16 тонн в России в июле выросли на 19% в годовом выражении при снижении рынка в этом сегменте на 4%, следует из данных агентства "Автостат". В презентации агентства указывается, что за второй летний месяц в стране было реализовано 1 389 тяжелых "Камазов". Это позволило отечественному бренду стать самым продаваемым в сегменте MCV (грузовики массой свыше 16 тонн) и занять долю рынка в 40%. При этом весь российский рынок в этом сегменте составил в июле 3 498 машин, а ближайшие преследователи "Камаза" - Sitrak (371 грузовик ), МАЗ (304), Dongfeng (255) и FAW (217 машин).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, камаз, dongfeng