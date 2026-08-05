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Россия не видит надлежащего сотрудничества по делу о "Северных потоках" - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Россия не видит надлежащего сотрудничества по делу о "Северных потоках"
Россия не видит надлежащего сотрудничества по делу о "Северных потоках" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Россия не видит надлежащего сотрудничества по делу о "Северных потоках"
Россия не видит надлежащего сотрудничества в рамках расследования дела о терактах на "Северных потоках", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:32+0300
2026-08-05T19:32+0300
энергетика
газ
россия
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василий небензя
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ООН, 5 авг - ПРАЙМ. Россия не видит надлежащего сотрудничества в рамках расследования дела о терактах на "Северных потоках", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы не видим надлежащего сотрудничества со стороны затронутых стран в соответствии с их обязательствами по профильным конвенциям", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН, говоря о терактах на "Северных потоках". Он отметил, что, несмотря на то что прокуратура ФРГ предъявила обвинения украинцу, который вместе с сообщниками по указанию "государственных инстанций Украины" организовали и осуществили теракт, "власти Германии продолжают передавать десятки миллиардов евро киевскому режиму, в результате действий которого, по информации самого Берлина, пострадали миллионы рядовых немцев". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Ранее украинцу Сергею Кузнецову, фигуранту дела о "Северных потоках", в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.
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газ, россия, германия, сша, рф, василий небензя, сеймур херш, дмитрий песков, оон, северный поток - 2
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, РФ, Василий Небензя, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, ООН, Северный поток - 2
19:32 05.08.2026
 
Россия не видит надлежащего сотрудничества по делу о "Северных потоках"

Небензя: Россия не видит надлежащего сотрудничества по делу о "Северных потоках"

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ООН, 5 авг - ПРАЙМ. Россия не видит надлежащего сотрудничества в рамках расследования дела о терактах на "Северных потоках", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы не видим надлежащего сотрудничества со стороны затронутых стран в соответствии с их обязательствами по профильным конвенциям", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН, говоря о терактах на "Северных потоках".
Он отметил, что, несмотря на то что прокуратура ФРГ предъявила обвинения украинцу, который вместе с сообщниками по указанию "государственных инстанций Украины" организовали и осуществили теракт, "власти Германии продолжают передавать десятки миллиардов евро киевскому режиму, в результате действий которого, по информации самого Берлина, пострадали миллионы рядовых немцев".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Ранее украинцу Сергею Кузнецову, фигуранту дела о "Северных потоках", в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯГЕРМАНИЯСШАРФВасилий НебензяСеймур ХершДмитрий ПесковООНСеверный поток - 2
 
 
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