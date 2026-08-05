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Россия и Турция нарастили объем взаимной торговли сельхозпродукцией
Россия и Турция нарастили объем взаимной торговли сельхозпродукцией - 05.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Турция нарастили объем взаимной торговли сельхозпродукцией
Россия и Турция в первом полугодии 2026 года нарастили объем взаимной торговли сельхозпродукцией почти на треть, сообщил Минсельхоз РФ. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:54+0300
2026-08-05T19:54+0300
2026-08-05T19:54+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
турция
рф
анкара
минсельхоз
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия и Турция в первом полугодии 2026 года нарастили объем взаимной торговли сельхозпродукцией почти на треть, сообщил Минсельхоз РФ.
В Анкаре состоялось заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству.
"По итогам 2025 года товарооборот продукции АПК между странами вырос на 6%. Положительная динамика сохраняется: за первое полугодие объем взаимной торговли вырос почти на треть", - говорится в сообщении Минсельхоза.
В ведомстве отметили, что Россия остается одним из основных поставщиков на турецкий рынок зерна и масложировой продукции.
"В свою очередь, закупаем рыбную продукцию, фрукты и цитрусовые", - добавили там.
Также министерство выделило торговлю минеральными удобрениями. По данным Минсельхоза, в прошлом году товарооборот практически удвоился.
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сельское хозяйство, россия, турция, рф, анкара, минсельхоз
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, Анкара, Минсельхоз
Россия и Турция нарастили объем взаимной торговли сельхозпродукцией
Минсельхоз: Россия и Турция нарастили объем взаимной торговли сельхозпродукцией на треть
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия и Турция в первом полугодии 2026 года нарастили объем взаимной торговли сельхозпродукцией почти на треть, сообщил Минсельхоз РФ.
В Анкаре состоялось заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству.
"По итогам 2025 года товарооборот продукции АПК между странами вырос на 6%. Положительная динамика сохраняется: за первое полугодие объем взаимной торговли вырос почти на треть", - говорится в сообщении Минсельхоза.
В ведомстве отметили, что Россия остается одним из основных поставщиков на турецкий рынок зерна и масложировой продукции.
"В свою очередь, закупаем рыбную продукцию, фрукты и цитрусовые", - добавили там.
Также министерство выделило торговлю минеральными удобрениями. По данным Минсельхоза, в прошлом году товарооборот практически удвоился.