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Рубль снизился к юаню на геополитике и геополитике

Рубль снизился к юаню на геополитике и геополитике - 05.08.2026, ПРАЙМ

Рубль снизился к юаню на геополитике и геополитике

Рубль снизился к юаню по итогам торгов среды под влиянием геополитики и ряда сезонных факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:39+0300

2026-08-05T19:39+0300

2026-08-05T19:41+0300

рынок

сша

иран

ормузский пролив

скотт бессент

минфин

"бкс мир инвестиций"

ук альфа-капитал

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Рубль снизился к юаню по итогам торгов среды под влиянием геополитики и ряда сезонных факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки и составил 11,99 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дорожал на 0,34% - до 79,63 доллара за баррель. Юань подрос на 0,33%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,88–12,05 рубля. Ключевые факторы Минфин в среду объявил параметры операций в рамках бюджетного правила на будущий месяц, по которым нетто-покупки валюты вырастут на 1,1 миллиарда рублей в день, что незначительно даже для российского "тонкого" валютного рынка, эффект на который будет небольшим, комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Ключевыми для рубля факторами остаются экспортно-импортный баланс, ДКП и геополитика. Выручка от экспорта может снижаться соответственно с падением июньских цен на нефть. Импортеры в свою очередь сезонно оживляются, предъявляя все более высокий спрос на валюту. Давить на рубль может также пиковый спрос на валюту со стороны россиян, выезжающих за рубеж", - добавил он. В свою очередь Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал" напомнил о заявлении министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка между США и Ираном по возобновлению судоходства в Ормузском проливе может быть заключена уже 4–5 августа. "Это заявление вызвало резкое падение нефтяных цен, так как рынок воспринял его как сигнал о скором дипломатическом урегулировании конфликта", - отметил он. Для рубля это стало мощным негативным фактором, поскольку снижение геополитической премии в нефти уменьшает ожидаемую экспортную выручку российских компаний, пояснил Силаев. Прогнозы Наталья Мильчакова из Freedom Global прогнозирует курс доллара на четверг в диапазоне 80–82 рубля, евро - 92–94 рубля, юаня - 11,9–12,2 рубля. По мнению Смирнова, курс вскоре стабилизируется, и с учетом временного лага можно ожидать прироста объемов экспортной выручки за счет восстановления цен на нефть в июле и их удержания выше 80 долларов в течение нескольких недель. "Также ближе к концу августа временной опорой для рубля может стать фискальный период. Рублю по силам будет потеснить доллар обратно под 80, юань – к 11,6-11,7. А краткосрочно нельзя исключать новых минимумов в рубле, прогноз на ближайшие дни - 80,5-82,5 за доллар и 11,85-12,15 за юань", - добавил он.

сша

иран

ормузский пролив

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рынок, сша, иран, ормузский пролив, скотт бессент, минфин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал