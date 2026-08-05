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Российский рынок акций растет "по инерции" - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций растет "по инерции"
Российский рынок акций растет "по инерции" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет "по инерции"
Российский рынок акций после негативного открытия утренних торгов в начале основной торговой сессии среды уже растет "по инерции", приближаясь к отметке в 2300... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:00+0300
2026-08-05T11:01+0300
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торги
акции
евгений локтюхов
мосбиржа
псб
сбербанк
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после негативного открытия утренних торгов в начале основной торговой сессии среды уже растет "по инерции", приближаясь к отметке в 2300 пунктов по основному индексу, но веских причин для дальнейшего роста нет, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.29 мск увеличивается на 0,92% относительно предыдущего закрытия, до 2 290,46 пункта. Сегодня инерция к росту индекса Мосбиржи в направлении диапазона 2280-2310 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением, может сохраниться, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Идейные" бумаги, в первую очередь такие как Сбербанк (+0,73%) и "Норникель"(+1,64%), интересные не только с фундаментальной, но и со спекулятивной точки зрения, по нашему мнению, продолжат выглядеть "лучше рынка", - добавляет он. В лидерах роста стоимости также - акции "Позитива" (+3,18%), "Юнипро" (+1,91%), АФК "Система" (+1,43%), ТМК (+1,16%) и ОГК‑2 (+0,73%). В лидерах снижения капитализации - акции "Сегежи" (−3,77%), "Камаза" (−1,54%), "Соллерса" (−1,45%) и "Магнита" (−1,04%). Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками протестировать верхнюю границу диапазона, но для уверенного закрепления выше потребуются веские драйверы, которые пока не прослеживаются, заключает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
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рынок, торги, акции, евгений локтюхов, мосбиржа, псб, сбербанк
Рынок, Торги, Акции, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, ПСБ, Сбербанк
11:00 05.08.2026 (обновлено: 11:01 05.08.2026)
 
Российский рынок акций растет "по инерции"

Индекс Мосбиржи вырос на 0,92% относительно предыдущего закрытия, до 2 290,46 пункта

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после негативного открытия утренних торгов в начале основной торговой сессии среды уже растет "по инерции", приближаясь к отметке в 2300 пунктов по основному индексу, но веских причин для дальнейшего роста нет, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.29 мск увеличивается на 0,92% относительно предыдущего закрытия, до 2 290,46 пункта.
Сегодня инерция к росту индекса Мосбиржи в направлении диапазона 2280-2310 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением, может сохраниться, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Идейные" бумаги, в первую очередь такие как Сбербанк (+0,73%) и "Норникель"(+1,64%), интересные не только с фундаментальной, но и со спекулятивной точки зрения, по нашему мнению, продолжат выглядеть "лучше рынка", - добавляет он.
В лидерах роста стоимости также - акции "Позитива" (+3,18%), "Юнипро" (+1,91%), АФК "Система" (+1,43%), ТМК (+1,16%) и ОГК‑2 (+0,73%).
В лидерах снижения капитализации - акции "Сегежи" (−3,77%), "Камаза" (−1,54%), "Соллерса" (−1,45%) и "Магнита" (−1,04%).
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками протестировать верхнюю границу диапазона, но для уверенного закрепления выше потребуются веские драйверы, которые пока не прослеживаются, заключает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
 
РынокТоргиАкцииЕвгений ЛоктюховМосбиржаПСБСбербанк
 
 
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