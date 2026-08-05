https://1prime.ru/20260805/rynok-872038428.html

Российский рынок акций растет "по инерции"

Российский рынок акций растет "по инерции" - 05.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет "по инерции"

Российский рынок акций после негативного открытия утренних торгов в начале основной торговой сессии среды уже растет "по инерции", приближаясь к отметке в 2300... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:00+0300

2026-08-05T11:00+0300

2026-08-05T11:01+0300

рынок

торги

акции

евгений локтюхов

мосбиржа

псб

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872038428.jpg?1785916914

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после негативного открытия утренних торгов в начале основной торговой сессии среды уже растет "по инерции", приближаясь к отметке в 2300 пунктов по основному индексу, но веских причин для дальнейшего роста нет, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.29 мск увеличивается на 0,92% относительно предыдущего закрытия, до 2 290,46 пункта. Сегодня инерция к росту индекса Мосбиржи в направлении диапазона 2280-2310 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением, может сохраниться, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Идейные" бумаги, в первую очередь такие как Сбербанк (+0,73%) и "Норникель"(+1,64%), интересные не только с фундаментальной, но и со спекулятивной точки зрения, по нашему мнению, продолжат выглядеть "лучше рынка", - добавляет он. В лидерах роста стоимости также - акции "Позитива" (+3,18%), "Юнипро" (+1,91%), АФК "Система" (+1,43%), ТМК (+1,16%) и ОГК‑2 (+0,73%). В лидерах снижения капитализации - акции "Сегежи" (−3,77%), "Камаза" (−1,54%), "Соллерса" (−1,45%) и "Магнита" (−1,04%). Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками протестировать верхнюю границу диапазона, но для уверенного закрепления выше потребуются веские драйверы, которые пока не прослеживаются, заключает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, евгений локтюхов, мосбиржа, псб, сбербанк