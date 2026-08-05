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Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве "ЕвроТранса" - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве "ЕвроТранса"
Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве "ЕвроТранса" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве "ЕвроТранса"
Сбербанк намерен подать в арбитражный суд заявление о банкротстве ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС "Трасса", следует из сообщения на Федресурсе. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:46+0300
2026-08-05T16:46+0300
бизнес
энергетика
финансы
евротранс
сбербанк
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сбербанк намерен подать в арбитражный суд заявление о банкротстве ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС "Трасса", следует из сообщения на Федресурсе. "Публичное акционерное общество "Сбербанк России"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ЕвроТранс", - говорится в сообщении. Сумма неисполненных обязательств "ЕвроТранса" перед Сбербанком не уточняется. Кроме того, в конце июля аналогичные уведомления разместили банк "Россия" и ООО "ДСУ-96". "ЕвроТранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Его инфраструктура включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки и прочую сопутствующую инфраструктуру.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
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бизнес, финансы, евротранс, сбербанк
Бизнес, Энергетика, Финансы, Евротранс, Сбербанк
16:46 05.08.2026
 
Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве "ЕвроТранса"

Сбербанк намерен подать в арбитраж заявление о банкротстве "ЕвроТранса"

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сбербанк намерен подать в арбитражный суд заявление о банкротстве ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС "Трасса", следует из сообщения на Федресурсе.
"Публичное акционерное общество "Сбербанк России"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ЕвроТранс", - говорится в сообщении.
Сумма неисполненных обязательств "ЕвроТранса" перед Сбербанком не уточняется.
Кроме того, в конце июля аналогичные уведомления разместили банк "Россия" и ООО "ДСУ-96".
"ЕвроТранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Его инфраструктура включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки и прочую сопутствующую инфраструктуру.
 
ЭнергетикаБизнесФинансыЕвротрансСбербанк
 
 
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