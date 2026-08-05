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Белорусский Сбербанк предложил бизнесу новый сервис SberPay - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Белорусский Сбербанк предложил бизнесу новый сервис SberPay
Белорусский Сбербанк предложил бизнесу новый сервис SberPay - 05.08.2026, ПРАЙМ
Белорусский Сбербанк предложил бизнесу новый сервис SberPay
Белорусский "Сбер Банк" предложил местному бизнесу новый сервис SberPay для получения платежей от клиентов в российских рублях без потерь на курсовой разнице,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:38+0300
2026-08-05T17:38+0300
банки
финансы
белоруссия
сбербанк
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МИНСК, 5 авг – ПРАЙМ. Белорусский "Сбер Банк" предложил местному бизнесу новый сервис SberPay для получения платежей от клиентов в российских рублях без потерь на курсовой разнице, сообщается на сайте банка. Поясняется, что речь идет об интеграционном решении "Сбер Банка" (Белоруссия) и Сбербанка (Россия). "К вам на сайт интегрируется специальная кнопка. Ваш клиент-физлицо с картой Сбербанка (Россия) переходит по этой кнопке и совершает платеж. Оплата приходит к вам на счет в российских рублях без конвертации", - поясняется механизм услуги на сайте белорусского банка. Установлен единый тариф 2,8% только за успешные транзакции. Сервис ориентирован на белорусский бизнес, который торгует онлайн. Среди потенциальных клиентов услуги названы компании туристического направления, фотоуслуги, салоны красоты и так далее. При этом необходимо наличие расчетного счета в белорусском Сбере и подключенной услуги интернет-эквайринга.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
банки, финансы, белоруссия, сбербанк
Банки, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, Сбербанк
17:38 05.08.2026
 
Белорусский Сбербанк предложил бизнесу новый сервис SberPay

"Сбер Банк" предложил белорусскому бизнесу новый сервис SberPay

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МИНСК, 5 авг – ПРАЙМ. Белорусский "Сбер Банк" предложил местному бизнесу новый сервис SberPay для получения платежей от клиентов в российских рублях без потерь на курсовой разнице, сообщается на сайте банка.
Поясняется, что речь идет об интеграционном решении "Сбер Банка" (Белоруссия) и Сбербанка (Россия). "К вам на сайт интегрируется специальная кнопка. Ваш клиент-физлицо с картой Сбербанка (Россия) переходит по этой кнопке и совершает платеж. Оплата приходит к вам на счет в российских рублях без конвертации", - поясняется механизм услуги на сайте белорусского банка. Установлен единый тариф 2,8% только за успешные транзакции.
Сервис ориентирован на белорусский бизнес, который торгует онлайн. Среди потенциальных клиентов услуги названы компании туристического направления, фотоуслуги, салоны красоты и так далее. При этом необходимо наличие расчетного счета в белорусском Сбере и подключенной услуги интернет-эквайринга.
 
БанкиФинансыБЕЛОРУССИЯСбербанк
 
 
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