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Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса"
Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса"
Сбербанк более пяти месяцев обсуждал с "Евротрансом" варианты урегулирования, намерен обратиться в суд с заявлением о его банкротстве, сообщили РИА Новости в... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T22:21+0300
2026-08-05T22:21+0300
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сбербанк более пяти месяцев обсуждал с "Евротрансом" варианты урегулирования, намерен обратиться в суд с заявлением о его банкротстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Уведомление о намерении Сбербанка обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом "Евротранса" ранее было размещено на "Федресурсе". Сумма неисполненных обязательств клиента перед банком не уточняется.
"Сбер" более пяти месяцев обсуждал с клиентом варианты урегулирования, но клиент не исполняет обязательства. Действуя в рамках законодательства, банк намерен обратиться с заявлением о банкротстве. На позапрошлой неделе другие кредиторы уже давали аналогичные публикации", – говорится в сообщении банка.
В конце июля о аналогичных намерениях сообщали банк "Россия" и ООО "ДСУ-96".
"ЕвроТранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Его инфраструктура включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки и прочую сопутствующую инфраструктуру.
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банки, финансы, бизнес, евротранс, сбербанк, федресурс
Банки, Финансы, Бизнес, Евротранс, Сбербанк, Федресурс
Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса"
Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса"
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сбербанк более пяти месяцев обсуждал с "Евротрансом" варианты урегулирования, намерен обратиться в суд с заявлением о его банкротстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Уведомление о намерении Сбербанка обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом "Евротранса" ранее было размещено на "Федресурсе". Сумма неисполненных обязательств клиента перед банком не уточняется.
"Сбер" более пяти месяцев обсуждал с клиентом варианты урегулирования, но клиент не исполняет обязательства. Действуя в рамках законодательства, банк намерен обратиться с заявлением о банкротстве. На позапрошлой неделе другие кредиторы уже давали аналогичные публикации", – говорится в сообщении банка.
В конце июля о аналогичных намерениях сообщали банк "Россия" и ООО "ДСУ-96".
"ЕвроТранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Его инфраструктура включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки и прочую сопутствующую инфраструктуру.