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Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса"

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса" - 05.08.2026, ПРАЙМ

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса"

Сбербанк более пяти месяцев обсуждал с "Евротрансом" варианты урегулирования, намерен обратиться в суд с заявлением о его банкротстве, сообщили РИА Новости в... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T22:21+0300

2026-08-05T22:21+0300

2026-08-05T22:21+0300

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сбербанк более пяти месяцев обсуждал с "Евротрансом" варианты урегулирования, намерен обратиться в суд с заявлением о его банкротстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Уведомление о намерении Сбербанка обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом "Евротранса" ранее было размещено на "Федресурсе". Сумма неисполненных обязательств клиента перед банком не уточняется. "Сбер" более пяти месяцев обсуждал с клиентом варианты урегулирования, но клиент не исполняет обязательства. Действуя в рамках законодательства, банк намерен обратиться с заявлением о банкротстве. На позапрошлой неделе другие кредиторы уже давали аналогичные публикации", – говорится в сообщении банка. В конце июля о аналогичных намерениях сообщали банк "Россия" и ООО "ДСУ-96". "ЕвроТранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Его инфраструктура включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки и прочую сопутствующую инфраструктуру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, бизнес, евротранс, сбербанк, федресурс