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Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась

Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась - 05.08.2026, ПРАЙМ

Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась

Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась, время ожидания на польской стороне не превышает трех часов, что соответствует обычному режиму... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:52+0300

2026-08-05T11:52+0300

2026-08-05T11:52+0300

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КАЛИНИНГРАД, 5 авг– ПРАЙМ. Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась, время ожидания на польской стороне не превышает трех часов, что соответствует обычному режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль, поэтому время ожидания составляло 18-19 часов. Очередь на выезд начала уменьшаться, когда спала пиковая нагрузка, и на границе стало меньше автомобилей. Во вторник вечером автомобилисты ждали оформления 8-9 часов. "Ситуация перед российским пунктом пропуска стабилизировалась. Теперь время ожидания на польской стороне около трех часов - сократилось в шесть раз. Очередей нет, машины еще едут, но уже стабильно, в обычные рамки вошли", - сказали в пресс-службе. Ранее в калининградской таможне объясняли, что ажиотаж на границе был связан с тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, польша, калининград, германия