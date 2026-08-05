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Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась
Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась - 05.08.2026, ПРАЙМ
Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась
Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась, время ожидания на польской стороне не превышает трех часов, что соответствует обычному режиму... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:52+0300
2026-08-05T11:52+0300
2026-08-05T11:52+0300
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КАЛИНИНГРАД, 5 авг– ПРАЙМ. Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась, время ожидания на польской стороне не превышает трех часов, что соответствует обычному режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль, поэтому время ожидания составляло 18-19 часов. Очередь на выезд начала уменьшаться, когда спала пиковая нагрузка, и на границе стало меньше автомобилей. Во вторник вечером автомобилисты ждали оформления 8-9 часов.
"Ситуация перед российским пунктом пропуска стабилизировалась. Теперь время ожидания на польской стороне около трех часов - сократилось в шесть раз. Очередей нет, машины еще едут, но уже стабильно, в обычные рамки вошли", - сказали в пресс-службе.
Ранее в калининградской таможне объясняли, что ажиотаж на границе был связан с тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ПОЛЬША, КАЛИНИНГРАД, ГЕРМАНИЯ
Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась
Таможня: ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась
КАЛИНИНГРАД, 5 авг– ПРАЙМ. Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась, время ожидания на польской стороне не превышает трех часов, что соответствует обычному режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль, поэтому время ожидания составляло 18-19 часов. Очередь на выезд начала уменьшаться, когда спала пиковая нагрузка, и на границе стало меньше автомобилей. Во вторник вечером автомобилисты ждали оформления 8-9 часов.
"Ситуация перед российским пунктом пропуска стабилизировалась. Теперь время ожидания на польской стороне около трех часов - сократилось в шесть раз. Очередей нет, машины еще едут, но уже стабильно, в обычные рамки вошли", - сказали в пресс-службе.
Ранее в калининградской таможне объясняли, что ажиотаж на границе был связан с тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.