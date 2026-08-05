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СК устанавливает обстоятельства ЧП с самолетом Cessna 182 в Приангарье - 05.08.2026, ПРАЙМ
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СК устанавливает обстоятельства ЧП с самолетом Cessna 182 в Приангарье
СК устанавливает обстоятельства ЧП с самолетом Cessna 182 в Приангарье - 05.08.2026, ПРАЙМ
СК устанавливает обстоятельства ЧП с самолетом Cessna 182 в Приангарье
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с самолетом Cessna 182, поиски которого велись в Приангарье, сообщает Восточное межрегиональное СУ на... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T20:09+0300
2026-08-05T20:09+0300
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приангарье
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ИРКУТСК, 5 авг - ПРАЙМ. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с самолетом Cessna 182, поиски которого велись в Приангарье, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились двое - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. В среду летчики сами вышли на связь, находясь в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать координаты. "Связь с экипажем воздушного судна Cessna 182 установлена, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, определения характера повреждений воздушного судна и причиненного ущерба", - говорится в сообщении ведомства. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования. Легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. Следователями и следователями-криминалистами по месту заправки воздушного судна был проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива, по которым назначена химическая судебная экспертиза, изъята и осмотрена техническая документация.
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бизнес, россия, общество , приангарье, рф, ленинградская область, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , ПРИАНГАРЬЕ, РФ, Ленинградская область, СК РФ
20:09 05.08.2026
 
СК устанавливает обстоятельства ЧП с самолетом Cessna 182 в Приангарье

СК устанавливает обстоятельства крушения самолета Cessna 182 в Приангарье

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ИРКУТСК, 5 авг - ПРАЙМ. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с самолетом Cessna 182, поиски которого велись в Приангарье, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились двое - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. В среду летчики сами вышли на связь, находясь в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать координаты.
"Связь с экипажем воздушного судна Cessna 182 установлена, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, определения характера повреждений воздушного судна и причиненного ущерба", - говорится в сообщении ведомства.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.
Легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.
Следователями и следователями-криминалистами по месту заправки воздушного судна был проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива, по которым назначена химическая судебная экспертиза, изъята и осмотрена техническая документация.
 
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