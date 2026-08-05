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Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой
Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой - 05.08.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой
Новая для России киргизская авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой, загрузка борта на первом рейсе составила 100%, сообщил Минтранс России. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:41+0300
2026-08-05T17:53+0300
бизнес
россия
бишкек
москва
аэропорт домодедово
аэрофлот
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новая для России киргизская авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой, загрузка борта на первом рейсе составила 100%, сообщил Минтранс России. "Новый для России киргизский перевозчик SkyFru выполнил первый рейс. Борт из Бишкека приземлился в московском аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении. SkyFru будет выполнять рейсы три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям - на воздушных судах Boeing 737-300. Расчетное время полета – 4 часа. "На первый обратный рейс в Бишкек зарегистрировались 147 пассажиров – загрузка борта 100%", - отмечает Минтранс. Всего на направлении Бишкек – Москва теперь работают пять авиакомпаний: две российские – "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" и три киргизские – Avia Traffic, Aero Nomad Airlines и SkyFru.
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бизнес, россия, бишкек, москва, аэропорт домодедово, аэрофлот, уральские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, Бишкек, МОСКВА, аэропорт Домодедово, Аэрофлот, Уральские авиалинии
17:41 05.08.2026 (обновлено: 17:53 05.08.2026)
 
Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой

Новая для России киргизская авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новая для России киргизская авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой, загрузка борта на первом рейсе составила 100%, сообщил Минтранс России.
"Новый для России киргизский перевозчик SkyFru выполнил первый рейс. Борт из Бишкека приземлился в московском аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении.
SkyFru будет выполнять рейсы три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям - на воздушных судах Boeing 737-300. Расчетное время полета – 4 часа.
"На первый обратный рейс в Бишкек зарегистрировались 147 пассажиров – загрузка борта 100%", - отмечает Минтранс.
Всего на направлении Бишкек – Москва теперь работают пять авиакомпаний: две российские – "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" и три киргизские – Avia Traffic, Aero Nomad Airlines и SkyFru.
 
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