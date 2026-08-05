https://1prime.ru/20260805/skyfru-872057705.html
Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой
Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой - 05.08.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой
Новая для России киргизская авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой, загрузка борта на первом рейсе составила 100%, сообщил Минтранс России. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:41+0300
2026-08-05T17:41+0300
2026-08-05T17:53+0300
бизнес
россия
бишкек
москва
аэропорт домодедово
аэрофлот
уральские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872057705.jpg?1785941598
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новая для России киргизская авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой, загрузка борта на первом рейсе составила 100%, сообщил Минтранс России. "Новый для России киргизский перевозчик SkyFru выполнил первый рейс. Борт из Бишкека приземлился в московском аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении. SkyFru будет выполнять рейсы три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям - на воздушных судах Boeing 737-300. Расчетное время полета – 4 часа. "На первый обратный рейс в Бишкек зарегистрировались 147 пассажиров – загрузка борта 100%", - отмечает Минтранс. Всего на направлении Бишкек – Москва теперь работают пять авиакомпаний: две российские – "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" и три киргизские – Avia Traffic, Aero Nomad Airlines и SkyFru.
бишкек
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, бишкек, москва, аэропорт домодедово, аэрофлот, уральские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, Бишкек, МОСКВА, аэропорт Домодедово, Аэрофлот, Уральские авиалинии
Авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой
Новая для России киргизская авиакомпания SkyFru начала полеты между Бишкеком и Москвой