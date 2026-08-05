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Власти США проверят модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишут СМИ - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Власти США проверят модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишут СМИ
Власти США проверят модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишут СМИ - 05.08.2026, ПРАЙМ
Власти США проверят модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишут СМИ
Власти США в рамках регулирования отрасли искусственного интеллекта на данном этапе будут проверять на предмет безопасности лишь модели ИИ с закрытым исходным... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:22+0300
2026-08-05T11:24+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
new york times
openai
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти США в рамках регулирования отрасли искусственного интеллекта на данном этапе будут проверять на предмет безопасности лишь модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, во вторник в ходе встречи с представителями ведущих американских IT-компаний чиновники Белого дома заявили представителям ведущих американских IT-компаний, что власти планируют проверять на предмет потенциальных угроз безопасности лишь определенные типы моделей ИИ. "Модели ИИ, которые правительство планирует проверить, известны как "закрытые": они не публикуют свой исходный код и создаются такими компаниями, как Anthropic и OpenAI", - говорится в публикации. По словам собеседников издания, на данном этапе администрация президента США Дональда Трампа не планирует проверять модели ИИ с открытым исходным кодом. Встреча представителей администрации и IT-лидеров, о которой официально не сообщалось, состоялась на фоне сообщений о выходе ИИ-моделей из-под контроля. В июле модели OpenAI автономно взломали платформу по машинному обучению Hugging Face, после начала расследования компания обнаружила утечку еще нескольких ИИ-агентов. Anthropic, последовав примеру своего конкурента, также провела внутреннее расследование и обнаружила, что ИИ-модель Claude трижды взломала системы реально существующих организаций в ходе своего обучения. В начале июня Трамп подписал указ, в рамках которого поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, new york times, openai
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, New York Times, OpenAI
11:22 05.08.2026 (обновлено: 11:24 05.08.2026)
 
Власти США проверят модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишут СМИ

NYT: власти США проверят на безопасность только модели ИИ с закрытым исходным кодом

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти США в рамках регулирования отрасли искусственного интеллекта на данном этапе будут проверять на предмет безопасности лишь модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, во вторник в ходе встречи с представителями ведущих американских IT-компаний чиновники Белого дома заявили представителям ведущих американских IT-компаний, что власти планируют проверять на предмет потенциальных угроз безопасности лишь определенные типы моделей ИИ.
"Модели ИИ, которые правительство планирует проверить, известны как "закрытые": они не публикуют свой исходный код и создаются такими компаниями, как Anthropic и OpenAI", - говорится в публикации.
По словам собеседников издания, на данном этапе администрация президента США Дональда Трампа не планирует проверять модели ИИ с открытым исходным кодом.
Встреча представителей администрации и IT-лидеров, о которой официально не сообщалось, состоялась на фоне сообщений о выходе ИИ-моделей из-под контроля. В июле модели OpenAI автономно взломали платформу по машинному обучению Hugging Face, после начала расследования компания обнаружила утечку еще нескольких ИИ-агентов. Anthropic, последовав примеру своего конкурента, также провела внутреннее расследование и обнаружила, что ИИ-модель Claude трижды взломала системы реально существующих организаций в ходе своего обучения.
В начале июня Трамп подписал указ, в рамках которого поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАДональд ТрампNew York TimesOpenAI
 
 
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