https://1prime.ru/20260805/smi-872039783.html

Власти США проверят модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишут СМИ

Власти США проверят модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишут СМИ - 05.08.2026, ПРАЙМ

Власти США проверят модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишут СМИ

Власти США в рамках регулирования отрасли искусственного интеллекта на данном этапе будут проверять на предмет безопасности лишь модели ИИ с закрытым исходным... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:22+0300

2026-08-05T11:22+0300

2026-08-05T11:24+0300

технологии

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

new york times

openai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872039783.jpg?1785918252

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти США в рамках регулирования отрасли искусственного интеллекта на данном этапе будут проверять на предмет безопасности лишь модели ИИ с закрытым исходным кодом, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, во вторник в ходе встречи с представителями ведущих американских IT-компаний чиновники Белого дома заявили представителям ведущих американских IT-компаний, что власти планируют проверять на предмет потенциальных угроз безопасности лишь определенные типы моделей ИИ. "Модели ИИ, которые правительство планирует проверить, известны как "закрытые": они не публикуют свой исходный код и создаются такими компаниями, как Anthropic и OpenAI", - говорится в публикации. По словам собеседников издания, на данном этапе администрация президента США Дональда Трампа не планирует проверять модели ИИ с открытым исходным кодом. Встреча представителей администрации и IT-лидеров, о которой официально не сообщалось, состоялась на фоне сообщений о выходе ИИ-моделей из-под контроля. В июле модели OpenAI автономно взломали платформу по машинному обучению Hugging Face, после начала расследования компания обнаружила утечку еще нескольких ИИ-агентов. Anthropic, последовав примеру своего конкурента, также провела внутреннее расследование и обнаружила, что ИИ-модель Claude трижды взломала системы реально существующих организаций в ходе своего обучения. В начале июня Трамп подписал указ, в рамках которого поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, new york times, openai