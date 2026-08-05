Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/son-872036026.html
Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте
Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте - 05.08.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте
Сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком - это допустимо во время установленного перерыва в течение рабочего дня, рассказал РИА... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:01+0300
2026-08-05T10:01+0300
общество
здоровье
superjob
работа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c781cbe5410f25aace3e38421d58c5cf.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком - это допустимо во время установленного перерыва в течение рабочего дня, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Сон или дремота на рабочем месте допустимы, но только в периоды официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха, а время отдыха работник использует по своему усмотрению", - отметил юрист. Следовательно, сон в обеденный перерыв не может считаться дисциплинарным проступком, пояснил он. Если же сотрудник спит в течение рабочего времени и такая возможность не согласована с работодателем, например, при сменном графике или особых условиях труда, это расценивается как нарушение трудовой дисциплины с возможностью привлечения к ответственности, подчеркнул юрист.
https://1prime.ru/20260710/vrach-871428873.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_58c0f8d366d5ee2e2d8d8d406999be40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, superjob, работа, россия
Общество , Здоровье, SuperJob, РАБОТА, РОССИЯ
10:01 05.08.2026
 
Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте

Юрист Южалин: сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком - это допустимо во время установленного перерыва в течение рабочего дня, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Сон или дремота на рабочем месте допустимы, но только в периоды официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха, а время отдыха работник использует по своему усмотрению", - отметил юрист.
Следовательно, сон в обеденный перерыв не может считаться дисциплинарным проступком, пояснил он.
Если же сотрудник спит в течение рабочего времени и такая возможность не согласована с работодателем, например, при сменном графике или особых условиях труда, это расценивается как нарушение трудовой дисциплины с возможностью привлечения к ответственности, подчеркнул юрист.
Медицинский работник в кабинете в поликлинике - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2026
Юрист разъяснил, в каких случаях можно пойти к врачу в рабочее время
10 июля, 10:40
 
ОбществоЗдоровьеSuperJobРАБОТАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала