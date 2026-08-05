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Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте
Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте - 05.08.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте
Сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком - это допустимо во время установленного перерыва в течение рабочего дня, рассказал РИА... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:01+0300
2026-08-05T10:01+0300
2026-08-05T10:01+0300
общество
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком - это допустимо во время установленного перерыва в течение рабочего дня, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Сон или дремота на рабочем месте допустимы, но только в периоды официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха, а время отдыха работник использует по своему усмотрению", - отметил юрист. Следовательно, сон в обеденный перерыв не может считаться дисциплинарным проступком, пояснил он. Если же сотрудник спит в течение рабочего времени и такая возможность не согласована с работодателем, например, при сменном графике или особых условиях труда, это расценивается как нарушение трудовой дисциплины с возможностью привлечения к ответственности, подчеркнул юрист.
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общество , здоровье, superjob, работа, россия
Общество , Здоровье, SuperJob, РАБОТА, РОССИЯ
Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте
Юрист Южалин: сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сон в обеденный перерыв не будет считаться дисциплинарным проступком - это допустимо во время установленного перерыва в течение рабочего дня, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Сон или дремота на рабочем месте допустимы, но только в периоды официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха, а время отдыха работник использует по своему усмотрению", - отметил юрист.
Следовательно, сон в обеденный перерыв не может считаться дисциплинарным проступком, пояснил он.
Если же сотрудник спит в течение рабочего времени и такая возможность не согласована с работодателем, например, при сменном графике или особых условиях труда, это расценивается как нарушение трудовой дисциплины с возможностью привлечения к ответственности, подчеркнул юрист.
Юрист разъяснил, в каких случаях можно пойти к врачу в рабочее время