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В США ввели запрет на экспорт вольфрама и отходов от аккумуляторов - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В США ввели запрет на экспорт вольфрама и отходов от аккумуляторов
В США ввели запрет на экспорт вольфрама и отходов от аккумуляторов - 05.08.2026, ПРАЙМ
В США ввели запрет на экспорт вольфрама и отходов от аккумуляторов
Министерство торговли США вводит временный запрет на экспорт вольфрама и отходов от переработанных аккумуляторов, обязывая поставщиков ориентироваться только на | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:35+0300
2026-08-05T12:35+0300
экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Министерство торговли США вводит временный запрет на экспорт вольфрама и отходов от переработанных аккумуляторов, обязывая поставщиков ориентироваться только на внутренний рынок, следует из публикации ведомства. Президент США Дональд Трамп в конце июля наделил Минторговли полномочиями ограничивать экспорт электронных отходов, содержащих критически важные минералы. В список таких товаров входят редкоземельные магниты, металлическая стружка и другие виды стратегического сырья. "Американские поставщики, продающие "черную массу" (аккумуляторные отходы - ред.) и вольфрам, обязаны направлять 100 процентов своих ежемесячных продаж покупателям внутри страны, если заранее не получат разрешения на исключение из правил", - говорится в постановлении. Согласно документу, под действие новых правил, которые вступают в силу через 21 день и будут действовать год, подпадает измельченный лом литий-ионных батарей. В Минторговли уточнили, что в их состав входят литий, кобальт, никель и ряд других элементов. Задерживать предназначенные для экспорта грузы поручено Таможенно-пограничной службе США (CBP). При этом ведомство может делать исключения, если запрет нанесет бизнесу непоправимый ущерб или если материалы отправляются за рубеж для переработки с гарантией возврата в США. Вольфрам является стратегически важным металлом, который применяется в производстве брони и боеприпасов, и входит в перечень материалов, подпадающих под китайский экспортный контроль. Первого августа в Неваде было обнаружено крупнейшее в США месторождение этого сырья.
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
12:35 05.08.2026
 
В США ввели запрет на экспорт вольфрама и отходов от аккумуляторов

Минторг США запретил экспорт вольфрама и отходов от переработанных аккумуляторов

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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Министерство торговли США вводит временный запрет на экспорт вольфрама и отходов от переработанных аккумуляторов, обязывая поставщиков ориентироваться только на внутренний рынок, следует из публикации ведомства.
Президент США Дональд Трамп в конце июля наделил Минторговли полномочиями ограничивать экспорт электронных отходов, содержащих критически важные минералы. В список таких товаров входят редкоземельные магниты, металлическая стружка и другие виды стратегического сырья.
"Американские поставщики, продающие "черную массу" (аккумуляторные отходы - ред.) и вольфрам, обязаны направлять 100 процентов своих ежемесячных продаж покупателям внутри страны, если заранее не получат разрешения на исключение из правил", - говорится в постановлении.
Согласно документу, под действие новых правил, которые вступают в силу через 21 день и будут действовать год, подпадает измельченный лом литий-ионных батарей. В Минторговли уточнили, что в их состав входят литий, кобальт, никель и ряд других элементов.
Задерживать предназначенные для экспорта грузы поручено Таможенно-пограничной службе США (CBP). При этом ведомство может делать исключения, если запрет нанесет бизнесу непоправимый ущерб или если материалы отправляются за рубеж для переработки с гарантией возврата в США.
Вольфрам является стратегически важным металлом, который применяется в производстве брони и боеприпасов, и входит в перечень материалов, подпадающих под китайский экспортный контроль. Первого августа в Неваде было обнаружено крупнейшее в США месторождение этого сырья.
 
ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
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