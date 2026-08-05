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Акции Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23% - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Акции Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23%
Акции Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Акции Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23%
Акции канадской технологической компании Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23% после публикации сильной финансовой отчетности за первое полугодие и... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:42+0300
2026-08-05T15:42+0300
экономика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Акции канадской технологической компании Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23% после публикации сильной финансовой отчетности за первое полугодие и прогноза по росту выручки за текущий квартал, следует из данных торгов. По состоянию на 15.18 мск акции компании росли в цене на 22,74%, до 151,7 доллара. Во вторник стоимость бумаг увеличилась на 5,38%, до 123,3 доллара. По итогам второго квартала текущего года компания получила общую выручку в 3,583 миллиарда долларов, что на 33,7% больше в годовом выражении. Аналитики ожидали выручку в 3,45 миллиарда долларов. Чистая прибыль за прошедший квартал поднялась в 1,7 раза к прошлому году, до 1,502 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 1,16 доллара с 0,69 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,42 доллара при прогнозе аналитиков в 0,4 доллара. Квартальная операционная прибыль выросла за три месяца в 1,7 раза в годовом выражении, до 488 миллионов долларов. За первое полугодие чистая прибыль Shopify поднялась в 4 раза в годовом выражении, до 921 миллиона долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,71 доллара против 0,17 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 34% в годовом выражении, до 6,753 миллиарда долларов. Операционная прибыль выросла в 1,8 раза, до 870 миллионов долларов. В текущем квартале компания ожидает рост выручки примерно на 30%, что оказалось выше среднего прогноза в 26,3%, представленного аналитической LSEG, отмечает агентство Рейтер. Shopify - коммерческая платформа для онлайн- и розничных магазинов, была основана в Канаде в 2006 году.
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Экономика, США, КАНАДА
15:42 05.08.2026
 
Акции Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23%

Акции Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23%

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Акции канадской технологической компании Shopify дорожают на предторгах в США почти на 23% после публикации сильной финансовой отчетности за первое полугодие и прогноза по росту выручки за текущий квартал, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.18 мск акции компании росли в цене на 22,74%, до 151,7 доллара. Во вторник стоимость бумаг увеличилась на 5,38%, до 123,3 доллара.
По итогам второго квартала текущего года компания получила общую выручку в 3,583 миллиарда долларов, что на 33,7% больше в годовом выражении. Аналитики ожидали выручку в 3,45 миллиарда долларов.
Чистая прибыль за прошедший квартал поднялась в 1,7 раза к прошлому году, до 1,502 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 1,16 доллара с 0,69 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,42 доллара при прогнозе аналитиков в 0,4 доллара. Квартальная операционная прибыль выросла за три месяца в 1,7 раза в годовом выражении, до 488 миллионов долларов.
За первое полугодие чистая прибыль Shopify поднялась в 4 раза в годовом выражении, до 921 миллиона долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,71 доллара против 0,17 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 34% в годовом выражении, до 6,753 миллиарда долларов. Операционная прибыль выросла в 1,8 раза, до 870 миллионов долларов.
В текущем квартале компания ожидает рост выручки примерно на 30%, что оказалось выше среднего прогноза в 26,3%, представленного аналитической LSEG, отмечает агентство Рейтер.
Shopify - коммерческая платформа для онлайн- и розничных магазинов, была основана в Канаде в 2006 году.
 
ЭкономикаСШАКАНАДА
 
 
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