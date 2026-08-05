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Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае
Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае - 05.08.2026, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае
Средняя стоимость проживания в Горном Алтае летом 2026 года составляет 8,5 тысячи рублей в сутки, а продолжительность отдыха туристов варьируется от 5 до 7... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:03+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя стоимость проживания в Горном Алтае летом 2026 года составляет 8,5 тысячи рублей в сутки, а продолжительность отдыха туристов варьируется от 5 до 7 дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Алеан". "Средняя продолжительность летней поездки на Горный Алтай составляет 5-7 дней. Средний чек на проживание летом составляет 8,5 тысячи рублей в сутки на человека", - цитирует "Алеан" заместителя генерального директора Оксану Булах. По ее словам, туристы предпочитают не оставаться в одном месте на весь отпуск и бронируют объекты размещения в разных локациях региона, задерживаясь в каждой на 1-3 дня. "Такой подход позволяет охватить больше природных и культурных достопримечательностей, не ограничиваясь одним местом", - пояснила она. В министерстве экономического развития Республики Алтай рассказали, что для первого знакомства с регионом в высокий сезон путешественники чаще всего выбирают Чемальский район и Манжерок благодаря удобной логистике и развитой инфраструктуре, а отдаленные локации - Белуха, Шавлинские и Мультинские озера и плато Укок - привлекают уже более опытных путешественников. При этом там подчеркнули, что популярностью у туристов пользуются четырехзвездочные отели с развитой инфраструктурой, а также глэмпинги, кемпинги и турбазы, расположенные в живописных местах: они востребованы как для семейного отдыха, так и для больших компаний, особенно среди автотуристов. В ведомстве отметили, что основной турпоток в регион - 40% туристов - приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края и Новосибирской области.
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Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае
"Алеан": стоимость проживания в Горном Алтае летом составляет 8,5 тысячи рублей в сутки
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя стоимость проживания в Горном Алтае летом 2026 года составляет 8,5 тысячи рублей в сутки, а продолжительность отдыха туристов варьируется от 5 до 7 дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Алеан".
"Средняя продолжительность летней поездки на Горный Алтай составляет 5-7 дней. Средний чек на проживание летом составляет 8,5 тысячи рублей в сутки на человека", - цитирует "Алеан" заместителя генерального директора Оксану Булах.
По ее словам, туристы предпочитают не оставаться в одном месте на весь отпуск и бронируют объекты размещения в разных локациях региона, задерживаясь в каждой на 1-3 дня. "Такой подход позволяет охватить больше природных и культурных достопримечательностей, не ограничиваясь одним местом", - пояснила она.
В министерстве экономического развития Республики Алтай рассказали, что для первого знакомства с регионом в высокий сезон путешественники чаще всего выбирают Чемальский район и Манжерок благодаря удобной логистике и развитой инфраструктуре, а отдаленные локации - Белуха, Шавлинские и Мультинские озера и плато Укок - привлекают уже более опытных путешественников.
При этом там подчеркнули, что популярностью у туристов пользуются четырехзвездочные отели с развитой инфраструктурой, а также глэмпинги, кемпинги и турбазы, расположенные в живописных местах: они востребованы как для семейного отдыха, так и для больших компаний, особенно среди автотуристов.
В ведомстве отметили, что основной турпоток в регион - 40% туристов - приходится на жителей Москвы
, Санкт-Петербурга
, Алтайского края и Новосибирской области.