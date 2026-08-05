Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/stoimost-872050413.html
Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае
Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае - 05.08.2026, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае
Средняя стоимость проживания в Горном Алтае летом 2026 года составляет 8,5 тысячи рублей в сутки, а продолжительность отдыха туристов варьируется от 5 до 7... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:03+0300
2026-08-05T15:05+0300
туризм
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872050413.jpg?1785931509
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя стоимость проживания в Горном Алтае летом 2026 года составляет 8,5 тысячи рублей в сутки, а продолжительность отдыха туристов варьируется от 5 до 7 дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Алеан". "Средняя продолжительность летней поездки на Горный Алтай составляет 5-7 дней. Средний чек на проживание летом составляет 8,5 тысячи рублей в сутки на человека", - цитирует "Алеан" заместителя генерального директора Оксану Булах. По ее словам, туристы предпочитают не оставаться в одном месте на весь отпуск и бронируют объекты размещения в разных локациях региона, задерживаясь в каждой на 1-3 дня. "Такой подход позволяет охватить больше природных и культурных достопримечательностей, не ограничиваясь одним местом", - пояснила она. В министерстве экономического развития Республики Алтай рассказали, что для первого знакомства с регионом в высокий сезон путешественники чаще всего выбирают Чемальский район и Манжерок благодаря удобной логистике и развитой инфраструктуре, а отдаленные локации - Белуха, Шавлинские и Мультинские озера и плато Укок - привлекают уже более опытных путешественников. При этом там подчеркнули, что популярностью у туристов пользуются четырехзвездочные отели с развитой инфраструктурой, а также глэмпинги, кемпинги и турбазы, расположенные в живописных местах: они востребованы как для семейного отдыха, так и для больших компаний, особенно среди автотуристов. В ведомстве отметили, что основной турпоток в регион - 40% туристов - приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края и Новосибирской области.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
15:03 05.08.2026 (обновлено: 15:05 05.08.2026)
 
Названа средняя стоимость проживания летом в Горном Алтае

"Алеан": стоимость проживания в Горном Алтае летом составляет 8,5 тысячи рублей в сутки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя стоимость проживания в Горном Алтае летом 2026 года составляет 8,5 тысячи рублей в сутки, а продолжительность отдыха туристов варьируется от 5 до 7 дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Алеан".
"Средняя продолжительность летней поездки на Горный Алтай составляет 5-7 дней. Средний чек на проживание летом составляет 8,5 тысячи рублей в сутки на человека", - цитирует "Алеан" заместителя генерального директора Оксану Булах.
По ее словам, туристы предпочитают не оставаться в одном месте на весь отпуск и бронируют объекты размещения в разных локациях региона, задерживаясь в каждой на 1-3 дня. "Такой подход позволяет охватить больше природных и культурных достопримечательностей, не ограничиваясь одним местом", - пояснила она.
В министерстве экономического развития Республики Алтай рассказали, что для первого знакомства с регионом в высокий сезон путешественники чаще всего выбирают Чемальский район и Манжерок благодаря удобной логистике и развитой инфраструктуре, а отдаленные локации - Белуха, Шавлинские и Мультинские озера и плато Укок - привлекают уже более опытных путешественников.
При этом там подчеркнули, что популярностью у туристов пользуются четырехзвездочные отели с развитой инфраструктурой, а также глэмпинги, кемпинги и турбазы, расположенные в живописных местах: они востребованы как для семейного отдыха, так и для больших компаний, особенно среди автотуристов.
В ведомстве отметили, что основной турпоток в регион - 40% туристов - приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края и Новосибирской области.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала