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Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России

Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России - 05.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России

Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:20+0300

2026-08-05T19:20+0300

2026-08-05T19:20+0300

энергетика

россия

экономика

севастополь

вологодская область

дагестан

александр новак

дмитрий песков

росстат

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю с 28 июля по 3 августа автомобильный бензин в Севастополе и Республике Крым стал дешевле примерно на 15%, а в Вологодской области - на 12,5%. Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в восьми регионах - Тюменской (на 9,4%), Ивановской (на 7,1%) и Новосибирской областях (на 6,5%), а также в Дагестане (на 6,6%), Чувашии (на 6,5%), Марий Эл (на 6%), Коми (на 6%) и Карачаево-Черкесии (на 5,4%). Кроме того, стоимость топлива уменьшилась более чем на 4% в Костромской, Липецкой, Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях и Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения цен были меньше этого уровня. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках. Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

севастополь

вологодская область

дагестан

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россия, севастополь, вологодская область, дагестан, александр новак, дмитрий песков, росстат