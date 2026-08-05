https://1prime.ru/20260805/stoimost-872061504.html
Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России
Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России - 05.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России
Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:20+0300
2026-08-05T19:20+0300
2026-08-05T19:20+0300
энергетика
россия
экономика
севастополь
вологодская область
дагестан
александр новак
дмитрий песков
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872061504.jpg?1785946844
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю с 28 июля по 3 августа автомобильный бензин в Севастополе и Республике Крым стал дешевле примерно на 15%, а в Вологодской области - на 12,5%.
Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в восьми регионах - Тюменской (на 9,4%), Ивановской (на 7,1%) и Новосибирской областях (на 6,5%), а также в Дагестане (на 6,6%), Чувашии (на 6,5%), Марий Эл (на 6%), Коми (на 6%) и Карачаево-Черкесии (на 5,4%).
Кроме того, стоимость топлива уменьшилась более чем на 4% в Костромской, Липецкой, Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях и Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения цен были меньше этого уровня.
Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.
Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
севастополь
вологодская область
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, вологодская область, дагестан, александр новак, дмитрий песков, росстат
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, Вологодская область, Дагестан, Александр Новак, Дмитрий Песков, Росстат
Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России
Росстат: стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю с 28 июля по 3 августа автомобильный бензин в Севастополе и Республике Крым стал дешевле примерно на 15%, а в Вологодской области - на 12,5%.
Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в восьми регионах - Тюменской (на 9,4%), Ивановской (на 7,1%) и Новосибирской областях (на 6,5%), а также в Дагестане (на 6,6%), Чувашии (на 6,5%), Марий Эл (на 6%), Коми (на 6%) и Карачаево-Черкесии (на 5,4%).
Кроме того, стоимость топлива уменьшилась более чем на 4% в Костромской, Липецкой, Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях и Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения цен были меньше этого уровня.
Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.
Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.