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Суд отложил рассмотрение жалобы Euroclear на взыскание 26 миллиардов рублей

Суд отложил рассмотрение жалобы Euroclear на взыскание 26 миллиардов рублей - 05.08.2026, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение жалобы Euroclear на взыскание 26 миллиардов рублей

Арбитражный суд Московского округа отложил на сентябрь рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на взыскание с него по иску Сбербанка более 310,2... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T10:12+0300

2026-08-05T10:12+0300

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на сентябрь рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на взыскание с него по иску Сбербанка более 310,2 миллиона долларов, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов и более 4,6 миллиона евро, а в сумме – около 26,2 миллиарда рублей по текущему курсу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бельгийский банк обжаловал принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего иск, и вынесенное в марте постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Как пояснила председательствующая судья Елена Немтинова, слушания откладываются в ожидании правовой позиции по аналогичным делам, формированием которой занимается Верховный суд. Сбербанк в этом иске потребовал взыскать убытки в размере выплат дохода по заблокированным в депозитарии ответчика ценным бумагам Минфина России, "Газпрома", РЖД, "Норильского никеля", "Полюса", "Евраза" и других эмитентов. Эмитенты произвели выплаты дохода, но Euroclear заморозил деньги из-за международных санкций и Сбербанку их не перевел. Кроме того, истец просил суд взыскать упущенную выгоду, которую он рассчитал исходя из того, сколько он мог бы получить, если бы вовремя получил доход по бумагам и инвестировал его. Арбитражный суд Москвы взыскал убытки в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Тогда в сумме это было порядка 31,6 миллиарда рублей. Представитель Euroclear в суде просил иск отклонить, так как истец получает все причитающиеся ему деньги по указу президента РФ. Он отметил, что с момента подачи иска размер требований по этой причине сократился вдвое. По словам ответчика, удовлетворение иска приведет к необоснованному обогащению истца. В апелляционной инстанции, которая рассматривала жалобу ответчика, Сбербанк отказался от взыскания еще около 20,6 миллиона долларов и 49,7 миллиона евро убытков в связи с частичным погашением долга. В этой части дела суд производство по иску прекратил, в остальной – оставил решение первой инстанции без изменения, и оно вступило в силу. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

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