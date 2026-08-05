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Суд поддержал взыскание с ЦИТО 27 миллионов рублей штрафа

Суд поддержал взыскание с ЦИТО 27 миллионов рублей штрафа - 05.08.2026, ПРАЙМ

Суд поддержал взыскание с ЦИТО 27 миллионов рублей штрафа

Арбитражный суд Московского округа согласился с апелляционной инстанцией, которая по иску министерства промышленности и торговли России взыскала с АО "ЦИТО"... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:41+0300

2026-08-05T12:41+0300

2026-08-05T12:44+0300

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с апелляционной инстанцией, которая по иску министерства промышленности и торговли России взыскала с АО "ЦИТО" госкорпорации "Ростех" чуть более 27 миллионов рублей из-за нарушения ответчиком условий соглашения о финансировании разработки имплантов для травматологии и ортопедии. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд отклонил кассационные жалобы истца и ответчика на вынесенное в апреле постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляция тогда изменила принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, который взыскал с ЦИТО около 99 миллионов рублей. Минпромторг в 2018 году заключил с ответчиком соглашение, по которому предоставил ему около 61 миллиона рублей субсидии на компенсацию части затрат на организацию и проведение клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий. По условиям бизнес-плана, ЦИТО должно было разработать и внедрить в производство порядка 20 медицинских изделий – это пластины для лечения проксимального отдела плеча, дистального отдела лучевой кости, дистального отдела большеберцовой кости и т.п. В 2023 году министерство пришло к выводу, что цель предоставления субсидии из федерального бюджета не достигнута: организация производства и вывод на рынок подтверждены в отношении только одного вида имплантатов – интрамедуллярных бедренных гвоздей. Из-за нарушения условий соглашения Минпромторг потребовал вернуть субсидию, а затем обратился в суд. Суд первой инстанции почти полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика кроме суммы самой субсидии штрафные санкции в размере около 38 миллионов рублей. Апелляционная инстанция, между тем, пришла к выводу, что "ответчик достиг цели по условиям соглашения, а именно разработал, зарегистрировал и начал выпуск медицинских изделий". Общая стоимость продукции, разработанной в рамках соглашения и находящейся на складе предприятия, составляет около 132 миллионов рублей, отметил суд, и отклонил требования о возврате субсидии и расторжении соглашения, взыскав частично только штрафные санкции.

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