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Суд 14 октября рассмотрит иск "Согаза" к Chubb European Group

Суд 14 октября рассмотрит иск "Согаза" к Chubb European Group - 05.08.2026, ПРАЙМ

Суд 14 октября рассмотрит иск "Согаза" к Chubb European Group

Арбитражный суд Москвы назначил на 14 октября предварительные слушания по иску страховой компании "Согаз" к нидерландской Chubb European Group и еще четырем... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T13:11+0300

2026-08-05T13:11+0300

2026-08-05T13:11+0300

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 октября предварительные слушания по иску страховой компании "Согаз" к нидерландской Chubb European Group и еще четырем иностранным страховым компаниям о взыскании более 960 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ответчиками в исковом заявлении указаны также китайские China Life Property & Casualty Insurance Company Limited и Bank of China Insurance Company Limited, британская Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited и бельгийская HDI Global SE. Третьими лицами к делу привлечены АО "Страховой брокер "Ремайнд" (ранее – ЗАО "Марш – страховые брокеры") и британская Marsh Limited. Иск поступил в суд 13 июля. Основания исковых требований пока не сообщаются. "Согаз" - головная компания одноименной страховой группы, предлагает программы страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности, в том числе для системообразующих российских корпораций и их работников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, согаз