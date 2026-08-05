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Суд 14 октября рассмотрит иск "Согаза" к Chubb European Group
Суд 14 октября рассмотрит иск "Согаза" к Chubb European Group - 05.08.2026, ПРАЙМ
Суд 14 октября рассмотрит иск "Согаза" к Chubb European Group
Арбитражный суд Москвы назначил на 14 октября предварительные слушания по иску страховой компании "Согаз" к нидерландской Chubb European Group и еще четырем... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:11+0300
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 октября предварительные слушания по иску страховой компании "Согаз" к нидерландской Chubb European Group и еще четырем иностранным страховым компаниям о взыскании более 960 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками в исковом заявлении указаны также китайские China Life Property & Casualty Insurance Company Limited и Bank of China Insurance Company Limited, британская Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited и бельгийская HDI Global SE.
Третьими лицами к делу привлечены АО "Страховой брокер "Ремайнд" (ранее – ЗАО "Марш – страховые брокеры") и британская Marsh Limited.
Иск поступил в суд 13 июля. Основания исковых требований пока не сообщаются.
"Согаз" - головная компания одноименной страховой группы, предлагает программы страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности, в том числе для системообразующих российских корпораций и их работников.
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бизнес, финансы, согаз
Бизнес, Экономика, Финансы, Согаз
Суд 14 октября рассмотрит иск "Согаза" к Chubb European Group
Суд назначил на 14 октября слушания по иску "Согаза" к Chubb European Group
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 октября предварительные слушания по иску страховой компании "Согаз" к нидерландской Chubb European Group и еще четырем иностранным страховым компаниям о взыскании более 960 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками в исковом заявлении указаны также китайские China Life Property & Casualty Insurance Company Limited и Bank of China Insurance Company Limited, британская Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited и бельгийская HDI Global SE.
Третьими лицами к делу привлечены АО "Страховой брокер "Ремайнд" (ранее – ЗАО "Марш – страховые брокеры") и британская Marsh Limited.
Иск поступил в суд 13 июля. Основания исковых требований пока не сообщаются.
"Согаз" - головная компания одноименной страховой группы, предлагает программы страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности, в том числе для системообразующих российских корпораций и их работников.