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Суд обязал финуправляющую Блиновской выплатить ФНС около 41 миллиона рублей

Суд обязал финуправляющую Блиновской выплатить ФНС около 41 миллиона рублей - 05.08.2026, ПРАЙМ

Суд обязал финуправляющую Блиновской выплатить ФНС около 41 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы обязал Марию Ознобихину, финансового управляющего Елены Блиновской, выплатить ФНС России около 41 миллиона рублей - с этих денег... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:19+0300

2026-08-05T17:19+0300

2026-08-05T17:19+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы обязал Марию Ознобихину, финансового управляющего Елены Блиновской, выплатить ФНС России около 41 миллиона рублей - с этих денег "королевы марафонов" судом общей юрисдикции ранее был снят арест для погашения ее недоимки по налогам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд определил… что денежные средства… подлежат направлению финансовым управляющим в счет погашения недоимки по решению… от 24 октября 2024 года", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов. По мнению финуправляющего, денежные средства, с которых сняли арест, должны быть переданы в конкурсную массу Блиновской и пропорционально распределены между конкурсными кредиторами. Юрист же ФНС заявил в суде, что данные средства имеют целевое назначение, а именно должны быть направлены на погашение недоимки. Почти все имущество Блиновской оказалось под арестом в рамках уголовного дела, но с денежных средств в размере около 41 миллиона рублей, находящихся на счетах Блиновской в банках, Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года снял арест, чтобы эти деньги отдать непосредственно ФНС на покрытие части недоимки по налогам. В ноябре того же года арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ознобихина в январе 2025 года обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором попросила разрешить ей приступить к расчетам с кредиторами, а именно перечислить 41 миллион рублей в адрес ФНС. Однако уже на заседании в апреле она назвала свое ходатайство преждевременным. Арбитражный суд Москвы тогда не разрешил переводить эту сумму налоговой, указав, что "факт обеспечения требования уполномоченного органа в рамках уголовного дела не предоставляет уполномоченному органу приоритета при распределении денежных средств между кредиторами в деле о несостоятельности". Первую инстанцию затем поддержал и апелляционный суд. Суд округа отменил принятые по спору акты и указал, что выводы нижестоящих судов "означают, по сути, преодоление требования об обязательной силе постановления суда общей юрисдикции", вступившего в законную силу. Как сказано в постановлении кассации, "в данном случае требование уполномоченного органа возникло в результате совершения Блиновской Е.О. уголовно наказуемого деяния и носит публично-правовой характер и не равнозначно обычным гражданско-правовым требованиям кредиторов". После этого Ознобихина обратилась в суд с заявлением о разрешении своих разногласий с ФНС, которое судом в среду было рассмотрено.

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