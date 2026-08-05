https://1prime.ru/20260805/sud-872056858.html

Суд признал законным запрет деятельности объединения Штенгеловых

Суд признал законным запрет деятельности объединения Штенгеловых - 05.08.2026, ПРАЙМ

Суд признал законным запрет деятельности объединения Штенгеловых

Второй кассационный суд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых в связи с осуществлением экстремистской... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:28+0300

2026-08-05T17:28+0300

2026-08-05T17:28+0300

общество

россия

рф

москва

австралия

мосгорсуд

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872056858.jpg?1785940136

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Второй кассационный суд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых в связи с осуществлением экстремистской деятельности и об обращении их имущества в доход РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В октябре прошлого года Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал основателей группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), в которую входят бренды "Кириешки" и "Яшкино", Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и изъял в доход государства акции холдинга, а также более 21 миллиард рублей доходов "КДВ", которые Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. В феврале Мосгорсуд решение районного суда утвердил. "Судебная коллегия определила решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 6 февраля 2026 года оставить без изменения, кассационные жалобы… без удовлетворения", - огласил определение судья. Представители Дениса Штенгелова, который и подал кассационную жалобу, в ходе заседания заявляли, что оснований признавать Штенгеловых экстремистским объединением нет и просили вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. По их словам, Штенгелов-младший не осуществлял призывов к экстремистской деятельности, а его отец Николай Штенгелов не связан с созданием и развитием "Кондитерус Ком". Николай Штенгелов и его сын Денис, являющийся гражданином Австралии, покинули Россию более десяти лет назад. В марте Росфинмониторинг внес объединение Штенгеловых в перечень террористов и экстремистов.

рф

москва

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, австралия, мосгорсуд, росфинмониторинг