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Суд признал законным запрет деятельности объединения Штенгеловых - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Суд признал законным запрет деятельности объединения Штенгеловых
Суд признал законным запрет деятельности объединения Штенгеловых - 05.08.2026, ПРАЙМ
Суд признал законным запрет деятельности объединения Штенгеловых
Второй кассационный суд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых в связи с осуществлением экстремистской... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:28+0300
2026-08-05T17:28+0300
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москва
австралия
мосгорсуд
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Второй кассационный суд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых в связи с осуществлением экстремистской деятельности и об обращении их имущества в доход РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В октябре прошлого года Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал основателей группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), в которую входят бренды "Кириешки" и "Яшкино", Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и изъял в доход государства акции холдинга, а также более 21 миллиард рублей доходов "КДВ", которые Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. В феврале Мосгорсуд решение районного суда утвердил. "Судебная коллегия определила решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 6 февраля 2026 года оставить без изменения, кассационные жалобы… без удовлетворения", - огласил определение судья. Представители Дениса Штенгелова, который и подал кассационную жалобу, в ходе заседания заявляли, что оснований признавать Штенгеловых экстремистским объединением нет и просили вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. По их словам, Штенгелов-младший не осуществлял призывов к экстремистской деятельности, а его отец Николай Штенгелов не связан с созданием и развитием "Кондитерус Ком". Николай Штенгелов и его сын Денис, являющийся гражданином Австралии, покинули Россию более десяти лет назад. В марте Росфинмониторинг внес объединение Штенгеловых в перечень террористов и экстремистов.
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общество , россия, рф, москва, австралия, мосгорсуд, росфинмониторинг
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, АВСТРАЛИЯ, Мосгорсуд, Росфинмониторинг
17:28 05.08.2026
 
Суд признал законным запрет деятельности объединения Штенгеловых

Второй кассационный суд признал законным запрет объединения Штенгеловых

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Второй кассационный суд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых в связи с осуществлением экстремистской деятельности и об обращении их имущества в доход РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В октябре прошлого года Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал основателей группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), в которую входят бренды "Кириешки" и "Яшкино", Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и изъял в доход государства акции холдинга, а также более 21 миллиард рублей доходов "КДВ", которые Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. В феврале Мосгорсуд решение районного суда утвердил.
"Судебная коллегия определила решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 6 февраля 2026 года оставить без изменения, кассационные жалобы… без удовлетворения", - огласил определение судья.
Представители Дениса Штенгелова, который и подал кассационную жалобу, в ходе заседания заявляли, что оснований признавать Штенгеловых экстремистским объединением нет и просили вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. По их словам, Штенгелов-младший не осуществлял призывов к экстремистской деятельности, а его отец Николай Штенгелов не связан с созданием и развитием "Кондитерус Ком".
Николай Штенгелов и его сын Денис, являющийся гражданином Австралии, покинули Россию более десяти лет назад. В марте Росфинмониторинг внес объединение Штенгеловых в перечень террористов и экстремистов.
 
ОбществоРОССИЯРФМОСКВААВСТРАЛИЯМосгорсудРосфинмониторинг
 
 
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