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Суд взыскал более 37 миллиардов рублей с экс-главы "Рост-банка"

Суд взыскал более 37 миллиардов рублей с экс-главы "Рост-банка" - 05.08.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал более 37 миллиардов рублей с экс-главы "Рост-банка"

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскал 37,2 миллиарда рублей с бывшего председателя правления "Рост-банка" | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T18:23+0300

2026-08-05T18:23+0300

2026-08-05T18:34+0300

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскал 37,2 миллиарда рублей с бывшего председателя правления "Рост-банка" Алексея Фарафонтова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства. Апелляция, рассмотрев жалобы истцов, изменила решение арбитражного суда Москвы, который в апреле по этому иску на сумму около 283,9 миллиарда рублей взыскал чуть более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков – экс-бенефициара "Рост банка" Микаила Шишханова, экс-предправления Бинбанка Александра Лукина и экс-предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова, – а требования к Фарафонтову отклонил. По словам источника, решение первой инстанции было обжаловано истцами только в части отказа в требованиях к Фарафонтову. Ответчики жалобы не подавали. Иск поступил в суд еще в 2020 году. Сначала ко взысканию заявлялись убытки, связанные с необходимостью санации "Рост банка" за счет госсредств. При первом рассмотрении арбитражный суд Москвы в 2023 году полностью взыскал всю сумму солидарно с Шишханова и Лукина, а требования к двум другим ответчикам отклонил. Решение вступило в силу, но кассация потом отправила дело на новое рассмотрение. Суд округа отметил, что формула из закона о банкротстве, которую истцы применили для расчета убытков от санации, в данном случае неприменима, так как на момент рассматриваемых событий еще не вступила в силу. В то же время невозможность рассчитать убытки по формуле не означает, что причиненный вред не должен быть взыскан – размер убытков следует определить "с разумной степенью достоверности", отметил суд. При новом рассмотрении суд ориентировался на ущерб банку от 13 заведомо убыточных сделок, перечисленных в исковом заявлении. В итоге в пользу "Траста" было взыскано более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков. При этом с Шишханова и Любенцова убытки взысканы в пределах более 83,8 миллиарда рублей, а с Лукина – в пределах более 73,2 миллиарда рублей. Санацию "Рост банка" с 2014 года проводил сначала Бинбанк Шишханова, а потом и сам Шишханов. Оздоровление не увенчалось успехом, и в сентябре 2017 года санация понадобилась уже не только "Рост банку", но и Бинбанку. Ею занялся уже сам ЦБ. На момент ввода временной администрации ЦБ в "Рост банк" дефицит в нем составлял порядка 400 миллиардов рублей, говорил в суде представитель банка "Траст", к которому в 2018 году был присоединен "Рост банк".

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