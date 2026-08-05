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В Ташкент прибыл первый грузовой поезд "Славянский караван"
В Ташкент прибыл первый грузовой поезд "Славянский караван" - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Ташкент прибыл первый грузовой поезд "Славянский караван"
Первый маршрутный грузовой поезд "Славянский караван", прибыл из Белоруссии в Ташкенте, запуск нового маршрута стал одним из практических итогов договоренностей | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:28+0300
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ТАШКЕНТ, 5 авг — ПРАЙМ. Первый маршрутный грузовой поезд "Славянский караван", прибыл из Белоруссии в Ташкенте, запуск нового маршрута стал одним из практических итогов договоренностей президентов двух стран, сообщила пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".
"Пятого августа на станции "Чукурсай", относящейся к Ташкентскому региональному железнодорожному узлу, состоялась торжественная церемония встречи маршрутного грузового поезда "Славянский караван", прибывшего в Узбекистан из Белоруссии", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.
По данным пресс-службы, поезд отправился 30 июля со станции "Орша-Восточная" и преодолел 3 тысячи 822 километра до станции "Чукурсай" за шесть дней. Состав был сформирован из 51 вагона с белорусской продукцией деревообработки и продовольственных грузов.
"Запуск данного маршрута стал одним из практических результатов официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Республику Беларусь и переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 8-9 июля", - отмечается в сообщении.
В "Узбекских железных дорогах" заявили, что намерены продолжить развитие сотрудничества с коллегами из Белоруссии, совершенствовать международные транспортные маршруты и внедрять современные логистические решения для увеличения объемов взаимной торговли между двумя странами.
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В Ташкент прибыл первый грузовой поезд "Славянский караван"
Первый маршрутный грузовой поезд "Славянский караван" прибыл из Белоруссии в Ташкент
ТАШКЕНТ, 5 авг — ПРАЙМ. Первый маршрутный грузовой поезд "Славянский караван", прибыл из Белоруссии в Ташкенте, запуск нового маршрута стал одним из практических итогов договоренностей президентов двух стран, сообщила пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".
"Пятого августа на станции "Чукурсай", относящейся к Ташкентскому региональному железнодорожному узлу, состоялась торжественная церемония встречи маршрутного грузового поезда "Славянский караван", прибывшего в Узбекистан из Белоруссии", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.
По данным пресс-службы, поезд отправился 30 июля со станции "Орша-Восточная" и преодолел 3 тысячи 822 километра до станции "Чукурсай" за шесть дней. Состав был сформирован из 51 вагона с белорусской продукцией деревообработки и продовольственных грузов.
"Запуск данного маршрута стал одним из практических результатов официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Республику Беларусь и переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 8-9 июля", - отмечается в сообщении.
В "Узбекских железных дорогах" заявили, что намерены продолжить развитие сотрудничества с коллегами из Белоруссии, совершенствовать международные транспортные маршруты и внедрять современные логистические решения для увеличения объемов взаимной торговли между двумя странами.