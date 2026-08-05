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Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом

Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом - 05.08.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом

Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:23+0300

2026-08-05T12:23+0300

2026-08-05T12:24+0300

россия

александр новак

топливо

бензин

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. "Особое внимание сегодня уделяли также вопросом обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки", - сказал он в эфире "Первого канала".По словам Новака, власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, топливо, бензин