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Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом
Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом - 05.08.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом
Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:23+0300
2026-08-05T12:23+0300
2026-08-05T12:24+0300
россия
александр новак
топливо
бензин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. "Особое внимание сегодня уделяли также вопросом обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки", - сказал он в эфире "Первого канала".По словам Новака, власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, александр новак, топливо, бензин
РОССИЯ, Александр Новак, топливо, Бензин
Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом
Новак: в регионах, где преобладают независимые АЗС, сохраняются проблемы с топливом
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
"Особое внимание сегодня уделяли также вопросом обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки", - сказал он в эфире "Первого канала".
По словам Новака
, власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.