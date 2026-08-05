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Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом
Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом - 05.08.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом
Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:23+0300
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россия
александр новак
топливо
бензин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. "Особое внимание сегодня уделяли также вопросом обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки", - сказал он в эфире "Первого канала".По словам Новака, власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, александр новак, топливо, бензин
РОССИЯ, Александр Новак, топливо, Бензин
12:23 05.08.2026 (обновлено: 12:24 05.08.2026)
 
Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом

Новак: в регионах, где преобладают независимые АЗС, сохраняются проблемы с топливом

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
"Особое внимание сегодня уделяли также вопросом обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки", - сказал он в эфире "Первого канала".
По словам Новака, власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
РОССИЯАлександр НовактопливоБензин
 
 
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