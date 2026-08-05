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Суд оставил в СИЗО партнера миллиардера Трабера

Суд оставил в СИЗО партнера миллиардера Трабера - 05.08.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в СИЗО партнера миллиардера Трабера

Мосгорсуд оставил в СИЗО Владимира Даниленко, партнера миллиардера Ильи Трабера, обвиняемого в убийстве депутата в Петербурге в 2020 году, передает... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:58+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в СИЗО Владимира Даниленко, партнера миллиардера Ильи Трабера, обвиняемого в убийстве депутата в Петербурге в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости. "Постановление Басманного районного суда Москвы от 18 июня об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Даниленко оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья. В июле Мосгорсуд отклонил аналогичную жалобу на арест самого Трабера, заседание проходило в закрытом режиме. Как пояснял РИА Новости его адвокат Игорь Сочиянц, Трабер вину не признает. Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ). Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. По делу проходят еще два фигуранта - предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.

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россия, общество , банки, москва, ленинградская область, мосгорсуд