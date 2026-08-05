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Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата
Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата - 05.08.2026, ПРАЙМ
Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата
Защита делового партнера миллиардера Ильи Трабера Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата, заявил РИА Новости его адвокат Арман... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:25+0300
2026-08-05T12:25+0300
россия
финансы
общество
ленинградская область
петербург
москва
мосгорсуд
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Защита делового партнера миллиардера Ильи Трабера Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян."Мы обжалуем в кассации арест Даниленко", - сказал собеседник агентства.В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест. Даниленко вину не признает, уточнил адвокат.Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.По делу проходят еще два фигуранта - предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.
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россия, финансы, общество , ленинградская область, петербург, москва, мосгорсуд
РОССИЯ, Финансы, Общество , Ленинградская область, Петербург, МОСКВА, Мосгорсуд
12:25 05.08.2026
 
Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата

Адвокат Джаракян: партнер Трабера Даниленко не признает вину по делу об убийстве депутата

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Защита делового партнера миллиардера Ильи Трабера Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян.
"Мы обжалуем в кассации арест Даниленко", - сказал собеседник агентства.
В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест. Даниленко вину не признает, уточнил адвокат.
Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
По делу проходят еще два фигуранта - предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.
 
РОССИЯФинансыОбществоЛенинградская областьПетербургМОСКВАМосгорсуд
 
 
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