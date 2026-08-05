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Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата
Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата - 05.08.2026, ПРАЙМ
Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата
Защита делового партнера миллиардера Ильи Трабера Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата, заявил РИА Новости его адвокат Арман... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:25+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Защита делового партнера миллиардера Ильи Трабера Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян."Мы обжалуем в кассации арест Даниленко", - сказал собеседник агентства.В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест. Даниленко вину не признает, уточнил адвокат.Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.По делу проходят еще два фигуранта - предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.
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Партнер миллиардера Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата
Адвокат Джаракян: партнер Трабера Даниленко не признает вину по делу об убийстве депутата
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Защита делового партнера миллиардера Ильи Трабера Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян.
"Мы обжалуем в кассации арест Даниленко", - сказал собеседник агентства.
В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест. Даниленко вину не признает, уточнил адвокат.
Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
По делу проходят еще два фигуранта - предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.