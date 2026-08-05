https://1prime.ru/20260805/tramp-872032556.html

Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт

Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт - 05.08.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:06+0300

2026-08-05T09:06+0300

2026-08-05T09:06+0300

мировая экономика

иран

сша

ормузский пролив

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48ce21ffb3a25bdcc30b90592381e885.jpg

ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану. "Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос о ситуации в переговорах с Ираном. Как заявил Трамп, Иран ждут последствия, если Тегеран отступит в переговорах. "Если они отступят снова, по ним последует очень жесткий удар", - сказал глава Штатов. Он заявил, что надеется не прибегать к силе, поскольку сейчас происходят хорошие переговоры. Американский лидер убежден, что Иран хочет заключить сделку. "Если они не заключат сделку, будет очень плохо", - сказал президент США. Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.

https://1prime.ru/20260804/mir-871991139.html

иран

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп