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Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт
Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт - 05.08.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:06+0300
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану. "Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос о ситуации в переговорах с Ираном. Как заявил Трамп, Иран ждут последствия, если Тегеран отступит в переговорах. "Если они отступят снова, по ним последует очень жесткий удар", - сказал глава Штатов. Он заявил, что надеется не прибегать к силе, поскольку сейчас происходят хорошие переговоры. Американский лидер убежден, что Иран хочет заключить сделку. "Если они не заключат сделку, будет очень плохо", - сказал президент США. Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
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мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт
Президент США Трамп: Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану