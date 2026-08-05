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Трутнев рассказал о программе Спортивных игр ВЭФ - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Трутнев рассказал о программе Спортивных игр ВЭФ
Трутнев рассказал о программе Спортивных игр ВЭФ - 05.08.2026, ПРАЙМ
Трутнев рассказал о программе Спортивных игр ВЭФ
Международные турниры, массовый забег, заплыв и другие события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:17+0300
2026-08-05T08:19+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Международные турниры, массовый забег, заплыв и другие события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Международные турниры, встречи со звездами футбола, массовый забег, уникальный заплыв и другие интересные события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении. Участники из России и Китая совершат массовый ультрамарафонский заплыв на 68 километров по реке Амур. В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" также пройдет Международный кубок по мас-рестлингу. "Спортивная программа является одной из ярких страниц Восточного экономического форума. Спорт – это не только соревнование с другими. Это воспитание характера и силы духа... С каждым сильным человеком становится сильнее и наша страна", - отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба. Кроме того, участники форума смогут сразиться за Кубок "Росконгресса" по шахматам и принять участие в масштабной программе, которая объединит соревнования, выставку, лекции и сеанс одновременной игры вслепую с одним из ведущих российских гроссмейстеров. "Программа формируется таким образом, чтобы показать возможности спорта как фактора развития Дальнего Востока, улучшения качества жизни и укрепления международной кооперации", – добавил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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192
40
192
40
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5
4.7
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россия, рф, владивосток, китай, владимир путин, росконгресс, вэф
РОССИЯ, РФ, Владивосток, КИТАЙ, Владимир Путин, Росконгресс, ВЭФ, ВЭФ-2026
08:17 05.08.2026 (обновлено: 08:19 05.08.2026)
 
Трутнев рассказал о программе Спортивных игр ВЭФ

Трутнев: международные турниры, забег и заплыв включены в программу Спортивных игр ВЭФ

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Международные турниры, массовый забег, заплыв и другие события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Международные турниры, встречи со звездами футбола, массовый забег, уникальный заплыв и другие интересные события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении.
Участники из России и Китая совершат массовый ультрамарафонский заплыв на 68 километров по реке Амур. В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" также пройдет Международный кубок по мас-рестлингу.
"Спортивная программа является одной из ярких страниц Восточного экономического форума. Спорт – это не только соревнование с другими. Это воспитание характера и силы духа... С каждым сильным человеком становится сильнее и наша страна", - отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.
Кроме того, участники форума смогут сразиться за Кубок "Росконгресса" по шахматам и принять участие в масштабной программе, которая объединит соревнования, выставку, лекции и сеанс одновременной игры вслепую с одним из ведущих российских гроссмейстеров.
"Программа формируется таким образом, чтобы показать возможности спорта как фактора развития Дальнего Востока, улучшения качества жизни и укрепления международной кооперации", – добавил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
 
ВЭФ-2026РОССИЯРФВладивостокКИТАЙВладимир ПутинРосконгрессВЭФ
 
 
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