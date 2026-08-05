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Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы

Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы - 05.08.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы

Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке, при этом фактическое подключение к этому... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T08:34+0300

2026-08-05T08:34+0300

2026-08-05T08:34+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке, при этом фактическое подключение к этому сервису остается на усмотрение кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. "С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in). Но подключать этот сервис банки будут по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе регулятора. Это будет реализовано через Систему быстрых платежей. При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, уточнили в ЦБ. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Регулятор пояснил, что пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует, так же как не применяются и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей. "Банки, реализовавшие новый сервис, вправе брать плату за свои услуги в соответствии с заключенными с клиентами договорами", - добавили в ЦБ.

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банки, финансы, россия, банкоматы, банк россии