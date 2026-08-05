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ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей - 05.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей - 05.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей
Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 4 августа составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:13+0300
2026-08-05T10:13+0300
экономика
рынок
финансы
россия
минфин
банк россии
фнб
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 4 августа составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 июля по 6 августа на 123,2 миллиарда рублей (по 5,4 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
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рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Банк России, ФНБ
10:13 05.08.2026
 
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей

Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 4 августа на 4,8 миллиарда рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 4 августа составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 июля по 6 августа на 123,2 миллиарда рублей (по 5,4 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯМинфинБанк РоссииФНБ
 
 
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