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ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей

ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей - 05.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей

Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 4 августа составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T10:13+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 4 августа составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 июля по 6 августа на 123,2 миллиарда рублей (по 5,4 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

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рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб