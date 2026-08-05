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ЦБ рассказал о снижении сбережений россиян в мае-июне - 05.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал о снижении сбережений россиян в мае-июне
ЦБ рассказал о снижении сбережений россиян в мае-июне - 05.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о снижении сбережений россиян в мае-июне
Сберегательная активность в России в мае-июне несколько снизилась, но оставалась высокой, при этом менялась структура сбережений - увеличивался спрос на... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:16+0300
2026-08-05T16:21+0300
россия
экономика
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сберегательная активность в России в мае-июне несколько снизилась, но оставалась высокой, при этом менялась структура сбережений - увеличивался спрос на недвижимость, инструменты финансового рынка и наличные, говорится в материале ЦБ "Резюме обсуждения ключевой ставки". "Сберегательная активность населения в мае-июне несколько снизилась, но оставалась высокой. При этом менялась структура сбережений... Одновременно увеличивались доля вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка, а также спрос на наличные деньги", - сказано там. Сообщается, что средства на депозитах также продолжали расти, однако их доля в приросте сбережений сокращалась. Ранее РИА Новости, проанализировав данные регулятора, выяснило, что за июль на руках у россиян и бизнеса прибавилось наличных на 643,4 миллиарда рублей, что больше аналогичного показателя прошлого месяца на 43%. А с января этого года объем наличных на руках граждан и бизнеса уже вырос более чем на 2 триллиона рублей, в июле рост объема наличных ускорился до максимума с начала года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что рост спроса на наличные в стране происходит по разным причинам, но при этом он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику. По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе в июне (последние данные) выросла до 14,7% с 14,5% в мае. Регулятор отмечал, что показатель находится вблизи исторических минимумов.
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россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россии
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
16:16 05.08.2026 (обновлено: 16:21 05.08.2026)
 
ЦБ рассказал о снижении сбережений россиян в мае-июне

ЦБ: сберегательная активность в России в мае-июне снизилась, но оставалась высокой

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сберегательная активность в России в мае-июне несколько снизилась, но оставалась высокой, при этом менялась структура сбережений - увеличивался спрос на недвижимость, инструменты финансового рынка и наличные, говорится в материале ЦБ "Резюме обсуждения ключевой ставки".
"Сберегательная активность населения в мае-июне несколько снизилась, но оставалась высокой. При этом менялась структура сбережений... Одновременно увеличивались доля вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка, а также спрос на наличные деньги", - сказано там.
Сообщается, что средства на депозитах также продолжали расти, однако их доля в приросте сбережений сокращалась.
Ранее РИА Новости, проанализировав данные регулятора, выяснило, что за июль на руках у россиян и бизнеса прибавилось наличных на 643,4 миллиарда рублей, что больше аналогичного показателя прошлого месяца на 43%. А с января этого года объем наличных на руках граждан и бизнеса уже вырос более чем на 2 триллиона рублей, в июле рост объема наличных ускорился до максимума с начала года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что рост спроса на наличные в стране происходит по разным причинам, но при этом он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику.
По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе в июне (последние данные) выросла до 14,7% с 14,5% в мае. Регулятор отмечал, что показатель находится вблизи исторических минимумов.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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