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ЦБ: темпы роста денежной массы в России усиливают проинфляционные риски
ЦБ: темпы роста денежной массы в России усиливают проинфляционные риски - 05.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ: темпы роста денежной массы в России усиливают проинфляционные риски
Наблюдаемые темпы роста денежной массы в РФ в этом году усиливают проинфляционные риски на прогнозном горизонте, говорится в материале Банка России "Резюме... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:16+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Наблюдаемые темпы роста денежной массы в РФ в этом году усиливают проинфляционные риски на прогнозном горизонте, говорится в материале Банка России "Резюме обсуждения ключевой ставки".
"Отдельные участники подчеркивали, что наблюдаемые темпы роста денежной массы в этом году усиливают проинфляционные риски на прогнозном горизонте", - сказано там.
Сообщается, что денежная масса во втором квартале этого года росла быстрее, чем в первом квартале, вследствие ускорения роста кредитования и активного исполнения бюджетных расходов.
"Накопленный с начала года прирост денежной массы в июне превысил верхнюю границу диапазона значений 2016-2019 годов. По итогам года темп роста денежной массы, вероятно, сложится выше апрельского прогноза", - поясняется в материале.
Участники заседания по ключевой ставке отметили, что при таком значительном вкладе бюджета в рост денежной массы для ограничения его влияния на совокупный спрос требуется поддерживать такую жесткость денежно-кредитной политики, которая обеспечит более сдержанный рост кредитования, чем во втором квартале 2026 года.
По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе в июне (последние данные) выросла до 14,7% с 14,5% в мае. Регулятор отмечал, что показатель находится вблизи исторических минимумов.
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ЦБ: темпы роста денежной массы в России усиливают проинфляционные риски
ЦБ: темпы роста денежной массы в России усиливают проинфляционные риски
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Наблюдаемые темпы роста денежной массы в РФ в этом году усиливают проинфляционные риски на прогнозном горизонте, говорится в материале Банка России "Резюме обсуждения ключевой ставки".
"Отдельные участники подчеркивали, что наблюдаемые темпы роста денежной массы в этом году усиливают проинфляционные риски на прогнозном горизонте", - сказано там.
Сообщается, что денежная масса во втором квартале этого года росла быстрее, чем в первом квартале, вследствие ускорения роста кредитования и активного исполнения бюджетных расходов.
"Накопленный с начала года прирост денежной массы в июне превысил верхнюю границу диапазона значений 2016-2019 годов. По итогам года темп роста денежной массы, вероятно, сложится выше апрельского прогноза", - поясняется в материале.
Участники заседания по ключевой ставке отметили, что при таком значительном вкладе бюджета в рост денежной массы для ограничения его влияния на совокупный спрос требуется поддерживать такую жесткость денежно-кредитной политики, которая обеспечит более сдержанный рост кредитования, чем во втором квартале 2026 года.
По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе в июне (последние данные) выросла до 14,7% с 14,5% в мае. Регулятор отмечал, что показатель находится вблизи исторических минимумов.