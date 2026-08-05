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Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года

Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года - 05.08.2026, ПРАЙМ

Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года

Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в июле обновила минимальное значение | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T10:09+0300

2026-08-05T10:09+0300

2026-08-05T10:09+0300

экономика

всемирный банк

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в июле обновила минимальное значение с ноября 2024 года, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с июнем на 5,4% - до 1924 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с ноября 2024 года, тогда цена составляла 1879 долларов за тонну. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос. При этом цены на пальмоядровое масло, получаемое из ядер плодов масличной пальмы, в июле выросли на 12,7% в месячном выражении - до 2441 доллара за тонну, что стало максимальным значением за три месяца. А стоимость самого пальмового масла слабо сократилась (на 0,2%) по сравнению с июньским значением, до 1101 доллара за тонну (минимума с февраля). Рапсовое масло в июле подешевело на 1,8% по сравнению с июнем - до 1494 долларов за тонну, а подсолнечное масло - на 1,8% в месячном выражении, до 1483 долларов за тонну. Цена на соевое масло опустилась на 4,6% в месячном выражении, до 1660 долларов за тонну.

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