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Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года
Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года - 05.08.2026, ПРАЙМ
Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года
Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в июле обновила минимальное значение | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:09+0300
2026-08-05T10:09+0300
экономика
всемирный банк
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в июле обновила минимальное значение с ноября 2024 года, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с июнем на 5,4% - до 1924 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с ноября 2024 года, тогда цена составляла 1879 долларов за тонну. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос. При этом цены на пальмоядровое масло, получаемое из ядер плодов масличной пальмы, в июле выросли на 12,7% в месячном выражении - до 2441 доллара за тонну, что стало максимальным значением за три месяца. А стоимость самого пальмового масла слабо сократилась (на 0,2%) по сравнению с июньским значением, до 1101 доллара за тонну (минимума с февраля). Рапсовое масло в июле подешевело на 1,8% по сравнению с июнем - до 1494 долларов за тонну, а подсолнечное масло - на 1,8% в месячном выражении, до 1483 долларов за тонну. Цена на соевое масло опустилась на 4,6% в месячном выражении, до 1660 долларов за тонну.
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всемирный банк
Экономика, Всемирный банк
10:09 05.08.2026
 
Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года

Мировая цена кокосового масла в июле обновила минимум с ноября 2024 года

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в июле обновила минимальное значение с ноября 2024 года, следует из данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с июнем на 5,4% - до 1924 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с ноября 2024 года, тогда цена составляла 1879 долларов за тонну.
Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок.
В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
При этом цены на пальмоядровое масло, получаемое из ядер плодов масличной пальмы, в июле выросли на 12,7% в месячном выражении - до 2441 доллара за тонну, что стало максимальным значением за три месяца. А стоимость самого пальмового масла слабо сократилась (на 0,2%) по сравнению с июньским значением, до 1101 доллара за тонну (минимума с февраля).
Рапсовое масло в июле подешевело на 1,8% по сравнению с июнем - до 1494 долларов за тонну, а подсолнечное масло - на 1,8% в месячном выражении, до 1483 долларов за тонну. Цена на соевое масло опустилась на 4,6% в месячном выражении, до 1660 долларов за тонну.
 
ЭкономикаВсемирный банк
 
 
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