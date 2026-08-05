Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260805/tsena-872036582.html
Цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной
Цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной - 05.08.2026, ПРАЙМ
Цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной
Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии нынешнего года стала рекордной – 7,8% от суммы основного долга,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:09+0300
2026-08-05T10:09+0300
экономика
финансы
ведомости
напка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872036582.jpg?1785913764
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии нынешнего года стала рекордной – 7,8% от суммы основного долга, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора "Первого коллекторского бюро" ПКБ Павла Михмеля. В тот же период прошлого года показатель составлял 5,52%, уточнил он. "Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 года установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке", – отметил Михмель. Оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5-6%, уточнил газете представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Коллекторы в январе-июне купили у банков долгов на 151,8 миллиарда рублей, что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос до 185,9 миллиарда рублей (+17% год к году). Первое полугодие стало рекордным как по объему предложения, так и по объему совершенных сделок за всю историю наблюдения за рынком, указали в НАПКА. Однако из-за роста цены снизилась доля закрытых сделок от общего объема выставленных долгов: за январь-июнь она составила 82% против 85% за тот же период прошлого года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, ведомости, напка
Экономика, Финансы, Ведомости, НАПКА
10:09 05.08.2026
 
Цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной

"Ведомости": цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии нынешнего года стала рекордной – 7,8% от суммы основного долга, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора "Первого коллекторского бюро" ПКБ Павла Михмеля.
В тот же период прошлого года показатель составлял 5,52%, уточнил он.
"Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 года установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке", – отметил Михмель.
Оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5-6%, уточнил газете представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Коллекторы в январе-июне купили у банков долгов на 151,8 миллиарда рублей, что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос до 185,9 миллиарда рублей (+17% год к году).
Первое полугодие стало рекордным как по объему предложения, так и по объему совершенных сделок за всю историю наблюдения за рынком, указали в НАПКА. Однако из-за роста цены снизилась доля закрытых сделок от общего объема выставленных долгов: за январь-июнь она составила 82% против 85% за тот же период прошлого года.
 
ЭкономикаФинансыВедомостиНАПКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала