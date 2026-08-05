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Цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной

Цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной - 05.08.2026, ПРАЙМ

Цена просроченных банковских долгов в I полугодии стала рекордной

Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии нынешнего года стала рекордной – 7,8% от суммы основного долга,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T10:09+0300

2026-08-05T10:09+0300

2026-08-05T10:09+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии нынешнего года стала рекордной – 7,8% от суммы основного долга, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора "Первого коллекторского бюро" ПКБ Павла Михмеля. В тот же период прошлого года показатель составлял 5,52%, уточнил он. "Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 года установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке", – отметил Михмель. Оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5-6%, уточнил газете представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Коллекторы в январе-июне купили у банков долгов на 151,8 миллиарда рублей, что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос до 185,9 миллиарда рублей (+17% год к году). Первое полугодие стало рекордным как по объему предложения, так и по объему совершенных сделок за всю историю наблюдения за рынком, указали в НАПКА. Однако из-за роста цены снизилась доля закрытых сделок от общего объема выставленных долгов: за январь-июнь она составила 82% против 85% за тот же период прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, ведомости, напка