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Названа средняя цена новой легковушки в России
Названа средняя цена новой легковушки в России - 05.08.2026, ПРАЙМ
Названа средняя цена новой легковушки в России
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3,51 миллиона рублей, следует из презентации агентства "Автостат". | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:06+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3,51 миллиона рублей, следует из презентации агентства "Автостат". "Динамика цен… июль 2026… новые автомобили: 3,51 миллиона рублей", - говорится на слайде презентации, представленной заместителем начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрием Ярыгиным. Из той же презентации следует, что средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1,17 миллиона рублей. Ранее в среду в "Автостате" сообщили, что в середине лета на российском рынке было реализовано 122,1 тысячи новых легковых автомобилей, это на 1,2% больше, чем в июле прошлого года.
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бизнес, россия
Названа средняя цена новой легковушки в России
"Автостат": средневзвешенная цена новой легковушки в июле составила 3,51 миллиона рублей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3,51 миллиона рублей, следует из презентации агентства "Автостат".
"Динамика цен… июль 2026… новые автомобили: 3,51 миллиона рублей", - говорится на слайде презентации, представленной заместителем начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрием Ярыгиным.
Из той же презентации следует, что средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1,17 миллиона рублей.
Ранее в среду в "Автостате" сообщили, что в середине лета на российском рынке было реализовано 122,1 тысячи новых легковых автомобилей, это на 1,2% больше, чем в июле прошлого года.