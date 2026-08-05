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Цена цинка поднялась выше 3720 долларов за тонну
Цена цинка поднялась выше 3720 долларов за тонну - 05.08.2026, ПРАЙМ
Цена цинка поднялась выше 3720 долларов за тонну
Биржевая стоимость цинка в среду растет на 1,5%, поднявшись выше 3720 долларов за тонну впервые с середины августа 2022 года, следует из данных торгов. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:52+0300
2026-08-05T16:52+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду растет на 1,5%, поднявшись выше 3720 долларов за тонну впервые с середины августа 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.33 мск цена цинка росла на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 3721,75 доллара за тонну.
Показатель поднялся выше 3720 долларов впервые с 16 августа 2022 года.
Фьючерс на цинк подорожал с начала августа примерно на 2% после четырех месяцев удорожания подряд, за которые стоимость металла уже поднялась суммарно на 12,7%.
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рынок, торги
Цена цинка поднялась выше 3720 долларов за тонну
Цена цинка поднялась выше 3720 долларов за тонну впервые с середины августа 2022 года
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду растет на 1,5%, поднявшись выше 3720 долларов за тонну впервые с середины августа 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.33 мск цена цинка росла на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 3721,75 доллара за тонну.
Показатель поднялся выше 3720 долларов впервые с 16 августа 2022 года.
Фьючерс на цинк подорожал с начала августа примерно на 2% после четырех месяцев удорожания подряд, за которые стоимость металла уже поднялась суммарно на 12,7%.