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Цена цинка поднялась выше 3720 долларов за тонну

Цена цинка поднялась выше 3720 долларов за тонну - 05.08.2026, ПРАЙМ

Цена цинка поднялась выше 3720 долларов за тонну

Биржевая стоимость цинка в среду растет на 1,5%, поднявшись выше 3720 долларов за тонну впервые с середины августа 2022 года, следует из данных торгов. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:52+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду растет на 1,5%, поднявшись выше 3720 долларов за тонну впервые с середины августа 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 16.33 мск цена цинка росла на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 3721,75 доллара за тонну. Показатель поднялся выше 3720 долларов впервые с 16 августа 2022 года. Фьючерс на цинк подорожал с начала августа примерно на 2% после четырех месяцев удорожания подряд, за которые стоимость металла уже поднялась суммарно на 12,7%.

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