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Ставка RUONIA снизилась до 13,84%
Ставка RUONIA снизилась до 13,84% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA снизилась до 13,84%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 4 августа, снизилась на... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T14:45+0300
2026-08-05T14:45+0300
2026-08-05T14:46+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 4 августа, снизилась на 0,02 процентного пункта и составила 13,84%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 823,90 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA снизилась до 13,84%
Ставка RUONIA 4 августа снизилась на 0,02 процентного пункта и составила 13,84%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 4 августа, снизилась на 0,02 процентного пункта и составила 13,84%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 823,90 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.