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Банк России видит стабилизацию ситуации на топливном рынке
Банк России видит стабилизацию ситуации на топливном рынке - 05.08.2026, ПРАЙМ
Банк России видит стабилизацию ситуации на топливном рынке
ЦБ РФ видит стабилизацию ситуации на топливном рынке, ее признаки появились в середине июля, а значительная часть прямого влияния удорожания топлива на инфляцию | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:53+0300
2026-08-05T16:53+0300
2026-08-05T16:53+0300
россия
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит стабилизацию ситуации на топливном рынке, ее признаки появились в середине июля, а значительная часть прямого влияния удорожания топлива на инфляцию уже реализовалась, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "При этом в середине июля появились признаки стабилизации ситуации на топливном рынке, в том числе благодаря мерам правительства. Участники (обсуждения - ред.) согласились, что значительная часть прямого влияния произошедшего удорожания топлива на текущую инфляцию уже реализовалась", - говорится в резюме.
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россия, финансы, рф, банк россии
РОССИЯ, Финансы, РФ, Банк России
Банк России видит стабилизацию ситуации на топливном рынке
ЦБ заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке в середине июля
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит стабилизацию ситуации на топливном рынке, ее признаки появились в середине июля, а значительная часть прямого влияния удорожания топлива на инфляцию уже реализовалась, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"При этом в середине июля появились признаки стабилизации ситуации на топливном рынке, в том числе благодаря мерам правительства. Участники (обсуждения - ред.) согласились, что значительная часть прямого влияния произошедшего удорожания топлива на текущую инфляцию уже реализовалась", - говорится в резюме.